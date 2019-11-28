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РИА Новости

Эксперты рассказали, что стоит покупать во время "черной пятницы"

03:43 28.11.2019 (обновлено: 11:26 28.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаспродажи в столичных магазинах
Распродажи в столичных магазинах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подсчет денег в процентах и мышление по формуле "сэкономил — равно заработал" — это главные ошибки покупателей в период скидок; даже при существующих маркетинговых уловках во время "черной пятницы", в отличие от новогодних и летних распродаж, можно найти качественные вещи, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Черная пятница" в этом году выпадает на 29 ноября. Многие бренды предлагают скидки до конца выходных. И несмотря на то что большая часть россиян прекрасно осведомлена о существующих маркетинговых трюках, применяемых магазинами на распродажах, удержаться от незапланированных покупок и выходящих за лимиты трат большинству не удается. И виной тому, по мнению экспертов, иррациональное восприятие денег.
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"Даже когда люди говорят, что у них нет свободных средств, во время распродаж они все равно идут за покупками. Человеку свойственно воспринимать деньги как понятие пропорционально относительное. Например, если на сто рублей подорожает бензин, это с ума сойти ситуация. А если на сто рублей подорожает iPhone, никто и не заметит. Потому что по отношению к бензину это подорожание в 2-2,5 раза, по отношению к iPhone — на 0,2%", — считает кандидат философских наук, поведенческий маркетолог Арсен Даллакян.
Подсчет в процентах, как утверждает маркетолог, — главная ошибка покупателей. "Богачи и олигархи считают деньги в натуральном эквиваленте. Сто рублей — это сто рублей, и неважно, приобретаете вы квартиру или проездной билет в метро", — говорит Даллакян.
По такому же процентному соотношению, по словам маркетолога, люди воспринимают фразу "сэкономил — равно заработал". Этот по сути своей стереотип сформировали бизнес-коучи. Однако применим он лишь в случае с регулярными расходами, от которых нельзя отказаться.
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"Например, вы тратите три тысячи рублей в месяц на метро. Но отказаться от транспорта в Москве невозможно. И оказывается, что выгоднее купить малолитражку. Ошибочно беря на вооружение эту формулу, обыватели отдают деньги за то, за что вообще могли бы не платить. Условно, у вас есть десять тысяч рублей, и вы можете потратить их на пять покупок. А можно потратить тысячу рублей на что-то одно", — объясняет Даллакян. Покупатель, по мнению маркетолога, думает, что выгоднее потратить десять тысяч на пять вещей, чем тысячу — на одну, потому что считает в пресловутых процентах. Хотя из этих пяти покупок четыре ему вообще не нужны.
Однако польза от распродаж, как утверждают эксперты, все-таки есть. Главное — подойти к предложениям магазинов с умом и здравой логикой.
"Самый рациональный способ совершать покупки — составить список. Для этого перед походом на распродажу нужно проанализировать уже имеющийся гардероб и объективно понять, чего вам не хватает. "Черная пятница" действительно порой дает потрясающие скидки на базовые вещи. Если новогодние или летние распродажи — это остатки коллекций, от которых бренд хочет избавиться, то во время "пятницы" можно найти универсальные качественные вещи: хорошую обувь, верхнюю одежду, приличные жакеты", — советует имиджмейкер и профессиональный шоппер Ирина Дрофа.
Акция Черная пятница
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Однако обернуть распродажи в свою пользу без вреда для личного бюджета, по словам экспертов, могут и те, у кого базовый гардероб полностью укомплектован. "Я понимаю людей, которые идут на распродажу с посылом "лишь бы что-то купить". В этом случае следует выбирать своеобразные must have вещи, что-то ультрамодное, что будет дополнять универсальную базу. Пусть это будут модные куртки oversize, парки, ботинки на шнуровке, сумка-банан — каждому свое", — говорит шопер-стилист, автор проекта "Лаборатория стиля" Юлия Макушева.
Главная уловка распродаж, как утверждают эксперты, состоит в психологическом самовнушении: раз вещь стала дешевле, значит, она автоматически нужнее.
"Есть отличный эпизод в популярном мультфильме, где герой приходит в торговый центр, видит странный товар и говорит: "Понятия не имею, что это такое, но раз оно стоит два цента, надо брать". Это классическое поведение потребителя. Мы думаем, раз что-то дешевле, значит, это выгодно купить. Нет. Выгода — если вам конкретный товар нужен даже без скидки", — добавил Даллакян.
В магазине молодежной одежды в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница
22 ноября, 11:11
Российские "шопоголики" могут потратить 15 тысяч рублей в "черную пятницу"
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Черная пятницаРоссия
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