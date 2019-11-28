Ученые Росатома предложили построить прототип нового "супер-реактора"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экспериментальную базу для отработки технологий, которые со временем легли бы в основу возможного проекта по разработке в РФ инновационного ядерного энергетического реактора высокой эффективности с так называемыми сверхкритическими параметрами теплоносителя, предлагается создать на площадке Экспериментальную базу для отработки технологий, которые со временем легли бы в основу возможного проекта по разработке в РФ инновационного ядерного энергетического реактора высокой эффективности с так называемыми сверхкритическими параметрами теплоносителя, предлагается создать на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом" ).

Такая идея ряда специалистов другого научного центра Росатома "Физико-энергетического института имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) изложена в их статье в журнале "Вопросы атомной науки и техники". Речь идет о прототипе ядерного реактора, охлаждаемого водой сверхкритического давления (СКД). При таком давлении исчезает различие между жидкостью и паром, и вода находится в промежуточном состоянии. Считается, что внедрение подобных реакторов позволит значительно улучшить показатели новых атомных энергоблоков по экономике, экологии и безопасности. СКД-реакторы в мировом атомном сообществе отнесены к перспективным ядерным энергетическим установкам так называемого четвертого поколения.

В настоящее время концепции перспективных СКД-реакторов прорабатываются в странах с развитой атомной энергетикой, наиболее интенсивно - в Китае. Однако Россия от них отстает в этой области, отмечают авторы статьи.

В РФ идея создания водо-водяного энергетического реактора со сверхкритическими параметрами теплоносителя обсуждается в качестве одного из вероятных направлений развития технологий ВВЭР, получивших общее условное обозначение Супер-ВВЭР. Специалисты ФЭИ совместно с коллегами из входящего в Росатом предприятия-главного конструктора реакторов ВВЭР "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область) создали концепцию реактора ВВЭР-СКД, отвечающего требованиям, предъявляемым к энергетическим реакторным установкам IV поколения.

Этот реактор способен работать в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле, помогая экономить природный уран. В таком реакторе можно будет и "выжигать" наиболее опасные радиоактивные вещества, остающиеся после переработки отработавшего ядерного топлива.

Для отработки технологий создания реактора ВВЭР-СКД авторы статьи предлагают сначала создать небольшой экспериментальный реактор-прототип (стенд) мощностью 30 МВт, причем построить его на основе действующего в НИИАР с 1965 года уникального реактора ВК-50, который сейчас готовится к выводу из эксплуатации. ВК-50 представляет собой единственную в России установку для изучения работы так называемого корпусного кипящего реактора с естественной циркуляцией теплоносителя, а также для выработки электрической энергии. Фактически, ВК-50 стал прообразом малого промышленного атомного энергоблока электрической мощностью до 50 МВт.