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РИА Новости

Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент

03:14 28.11.2019 (обновлено: 07:55 28.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова Лука рассказал об инциденте, который произошел с ним в туалете самолета "Победы".
Музыкант возвращался в столицу из Казани, где давал в День матери благотворительный концерт в детдоме.
Ранее в интернете разошлась видеозапись, на которой видно, как он не может покинуть кабинку туалета, и ему помогают люди.
Инцидент произошел во время подготовки Boeing 737 к посадке.
"Так получилось, что я пошел в туалет. В туалете был момент… меня начали беспокоить, что я там замешкался. И начали стучать мне кто-то: люди, стюардессы, я так и не понял кто", — рассказал Сафронов-Затравкин агентству "Москва 24".
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По словам пианиста, он начал волноваться и вместо того, чтобы встать, сидя нажал на кнопку смыва унитаза. "В результате меня немножко присосало", – сказал он.
Музыкант добавил, что испугался образовавшегося вакуума, попытался выбраться самостоятельно, но в этот момент застряла рука.
После этого дверь туалета открыли и помогли ему выбраться. Сафронов-Затравкин похвалил их за профессионализм.
Пианист возмутился тем, что этот инцидент попал на видео и оказался в интернете. Того, кто это сделал, он назвал негодяем, поскольку вместо того чтобы помочь людям, пытавшимся его вытащить, снимал происходящее на телефон.
Позже он сообщил РИА Новости, что намерен судиться с пассажиром, снявшим инцидент на видео и заставить его выплатить штраф за "издевательства" над человеком, оказавшимся в беспомощном положении.
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Также он добавил, что хотя экипаж сработал четко и помог ему, но он все же несколько "в обиде на авиакомпанию" и намерен разбираться с ней "в правовом поле". Сафронов-Затравкин считает, что сотрудники авиакомпании могли бы пресечь попытки снимать его на телефон, но не сделали этого.
Также, по словам пианиста, он был шокирован, когда узнал, что ролик разлетелся по интернету.
"Сегодня я приехал в Иваново на концерт и узнал, что прославился, но не исполнением Рахманинова или уникальным подходом к Шопену, а тем, что застрял в унитазе. Оказывается, для страны это важная новость", — сказал он.
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Никас СафроновКазаньОбщество
Популярные комментарии
Самая позитивная новость за полгода, перечитываю, пересматриваю, искренне ржу )))
28 ноября, 04:09
Антон Давыдов
384201830
Если Вы не поняли, то сыр-бор не из-за физических особенностей того или иного человека, а об отсутствии этических принципов у папарацци-любителей.
28 ноября, 06:02
eldeckel
9511009
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