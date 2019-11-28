Китайское СМИ оценило, насколько сильным был бы современный СССР

По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.

Анализируя состояние СССР на момент распада, издание обращает внимание, что страна была второй по величине экономикой мира. Военная продукция составляла значительную долю в промышленном производстве, и благодаря военной мощи Советский Союз мог бы оказывать давление на Соединенные Штаты в случае необходимости.

Автор считает, что современная Россия по многим показателям уступает Советскому Союзу. Несмотря на это, страна по-прежнему остается второй в мире военной державой и проводит свою политику в разных частях мира.

Отмечается, что если бы Советский Союз все еще существовал, весьма вероятно, что США "были бы более сдержанны в провокациях".