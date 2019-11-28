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РИА Новости

Китайское СМИ оценило, насколько сильным был бы современный СССР

02:40 28.11.2019 (обновлено: 12:09 28.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГерб СССР в парке искусств "Музеон" в Москве
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Советский Союз был бы мировой державой, которая не уступает США, если бы страна по-прежнему существовала. К такому выводу пришло китайское издание Fenghuang wang.
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
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20 ноября, 14:47
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Анализируя состояние СССР на момент распада, издание обращает внимание, что страна была второй по величине экономикой мира. Военная продукция составляла значительную долю в промышленном производстве, и благодаря военной мощи Советский Союз мог бы оказывать давление на Соединенные Штаты в случае необходимости.
Автор считает, что современная Россия по многим показателям уступает Советскому Союзу. Несмотря на это, страна по-прежнему остается второй в мире военной державой и проводит свою политику в разных частях мира.
Отмечается, что если бы Советский Союз все еще существовал, весьма вероятно, что США "были бы более сдержанны в провокациях".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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РоссияСССРСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
СССР развалился из-за банального предательства.
28 ноября, 06:01
uuruss
9110221
У Россиян ностальгия по тирании и тоталитаризму. Многие умудряются создавать иконы Сталина и Ивана 4 Пугливого. Самое страшное среди всего этого то, что при этом хотят аннексировать Беларусь. Мы, Беларусы, против СССР 2.0!!! Мы, Беларусы, против вхождения в состав России!!!!
28 ноября, 08:10
ניכ צאר
2510031
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