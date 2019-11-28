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РИА Новости

СМИ: около 50 полицейских пострадали в столкновениях на юге Ирака

02:30 28.11.2019 (обновлено: 05:03 28.11.2019)
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© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
Сотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В ходе столкновений с демонстрантами около иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака пострадали 47 сотрудников полиции, заявил телеканалу Al-Arabiya губернатор одноименной провинции Луай аль-Ясири.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что десятки демонстрантов пострадали в ходе столкновений с силами безопасности около иранского консульства. По данным источника в сфере безопасности, число пострадавших превысило 80 человек. По сообщению агентства Shafaq, демонстранты подожгли здание консульства. В провинции введен комендантский час.

"Сорок семь сотрудников полиции Наджафа пострадали во время событий (около – ред.) иранского консульства", - сообщил аль-Ясири.

Кроме того, он подчеркнул, что пожарные продолжают тушить огонь в консульстве. Губернатор также добавил, что полиция получила строгие указания не применять боевые патроны для разгона демонстрантов.
В свою очередь, министерство иностранных дел Ирака осудило нападение на иранское консульство и заявило, что его цель заключается в "нанесении ущерба" отношениям между двумя странами.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
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