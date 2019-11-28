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РИА Новости

Индексы США обновили рекорды после новостей о торговой сделке с Китаем

01:59 28.11.2019
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Основные американские торговые индексы обновили рекорды при закрытии, инвесторы с надеждой смотрят на перспективы торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,15% - до 28164,00 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,66% - до 8705,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,42% - до 3153,63 пункта.
Инвесторы не оставили без внимания обнадеживающие заявления о перспективах достижения договоренностей США и Китая по торговле. Оптимизма рынкам добавили слова президента США Дональда Трампа, который сказал во вторник, что Пекин и Вашингтон близки к соглашению по первой части торговой сделки.
Уверенности рынкам добавила экономическая статистика из США. Рост ВВП в III квартале по второй оценке составил 2,1%, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 1,9%. Доходы потребителей в стране в октябре выросли менее чем на 0,1%, что оказалось хуже прогноза аналитиков, ожидавших роста на 0,3%.
Флаги США и Китая
26 ноября, 05:39
Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
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Обострение отношений США и КитаяДональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
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