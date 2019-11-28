В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Второй мощный взрыв прогремел на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе, власти объявили обязательную эвакуацию окрестных населенных пунктов, сообщает в четверг телеканал 12 News.

В Twitter местной пожарной охраны размещены фотографии и видео второго взрыва на заводе в округе Джефферсон.

More pics from the AMBUS deployment to the TPC chemical plant explosion in Port Neches this morning

(Photo credits: Jacob Delagarza) pic.twitter.com/1HWBYFDn3j — Atascocita Fire (@atascocitafire) 27 ноября 2019 г.

Людей в радиусе около километра призывали эвакуироваться после первого взрыва, но теперь речь идет о принудительной эвакуации всего населения в радиусе около шести километров. По данным телеканала KFDM News, эвакуация распространяется на пять городов, их общее население около 60 тысяч человек.