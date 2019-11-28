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РИА Новости

В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе

01:30 28.11.2019 (обновлено: 12:11 28.11.2019)
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© REUTERS / Erwin SebaВзрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
© REUTERS / Erwin Seba
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Второй мощный взрыв прогремел на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе, власти объявили обязательную эвакуацию окрестных населенных пунктов, сообщает в четверг телеканал 12 News.
В Twitter местной пожарной охраны размещены фотографии и видео второго взрыва на заводе в округе Джефферсон.
Людей в радиусе около километра призывали эвакуироваться после первого взрыва, но теперь речь идет о принудительной эвакуации всего населения в радиусе около шести километров. По данным телеканала KFDM News, эвакуация распространяется на пять городов, их общее население около 60 тысяч человек.
Первый взрыв произошел ночью (утром мск). В некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, выбило стекла. Власти сразу призвали местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности покинуть опасный район. Компания заявила, что инцидент связан с работой нефтехимической установки.
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СШАТехасВ мире
Популярные комментарии
а вот теперь смотрите как они спрвятся, это им не чернобыль снимать. Вот пусть за сутки эвакуируют 60тыс людей и посмотрим сколько там стрельбы, мародёрства и т.д. будет. СССР когда чётко приняли решение с этим справились.
28 ноября, 01:54
ИРИван Русский
3401004
Не нужно злорадствовать, Иван, он падения кирпича на голову не застрахован доже идущи в пустыне Сахара путник.
28 ноября, 07:19
Андрей Филин
8111017
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