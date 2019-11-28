Правительство обсудит законопроект о биологической безопасности России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит содержание законопроекта "О биологической безопасности Российской Федерации", сообщила пресс-служба кабмина.
"Законопроект определяет содержание деятельности по обеспечению биологической безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования", - говорится в сообщении.
Кроме этого, документом регламентируются полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций в данной области.