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РИА Новости

Правительство обсудит законопроект о биологической безопасности России

01:27 28.11.2019 (обновлено: 01:28 28.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит содержание законопроекта "О биологической безопасности Российской Федерации", сообщила пресс-служба кабмина.
"Законопроект определяет содержание деятельности по обеспечению биологической безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования", - говорится в сообщении.
Кроме этого, документом регламентируются полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций в данной области.
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Правительство РФБезопасностьПолитика
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