Саперы перевыполнили план разминирования в Чечне и Ингушетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Саперы Южного военного округа перевыполнили на 12% план 2019 года по очистке местности от взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Саперы ЮВО завершили выполнение задач по сплошной очистке от взрывоопасных предметов в 2019 году на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, очистив более 1200 гектаров, что на 12 процентов превышает запланированную площадь", - говорится в сообщении.

Инженерные подразделения округа обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных предметов на территориях сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда. К разминированию привлекались более 150 военных, было задействовано более 40 единиц техники.