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РИА Новости

Саперы перевыполнили план разминирования в Чечне и Ингушетии

00:56 28.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевОбщевойсковой комплект разминирования ОВР-2
Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Саперы Южного военного округа перевыполнили на 12% план 2019 года по очистке местности от взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Саперы ЮВО завершили выполнение задач по сплошной очистке от взрывоопасных предметов в 2019 году на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, очистив более 1200 гектаров, что на 12 процентов превышает запланированную площадь", - говорится в сообщении.
Инженерные подразделения округа обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных предметов на территориях сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда. К разминированию привлекались более 150 военных, было задействовано более 40 единиц техники.
Работы по разминированию на территории республик ведутся с мая 2012 года. Всего было запланировано очистить порядка 16 тысяч гектаров земель сельхозназначения и лесного фонда, но за семь лет военные обследовали уже более 20 тысяч гектаров, обнаружив и уничтожив свыше 37 тысяч взрывоопасных предметов.
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Армия РоссииЮжный военный округИнгушетияЧечняРоссияБезопасность
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