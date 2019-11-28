Стриженова рассказала, что Носков начинает репетиции после лечения

"Позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!", – написала Стриженова.

Ранее сообщалось, что артист попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Он проходил курс интенсивной терапии в клиническом госпитале "Лапино" в Одинцовском районе.