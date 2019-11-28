Стриженова рассказала, что Носков начинает репетиции после лечения

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в инстаграме видео с певцом Николаем Носковым.
"Позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!", – написала Стриженова.
Ранее сообщалось, что артист попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Он проходил курс интенсивной терапии в клиническом госпитале "Лапино" в Одинцовском районе.
Николай Носков – советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького".
17 сентября 2018, 15:45Пресс-служба певца Носкова опровергла данные о его госпитализации