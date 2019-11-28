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РИА Новости

Стриженова рассказала, что Носков начинает репетиции после лечения

01:01 28.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Николай Носков
Певец Николай Носков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в инстаграме видео с певцом Николаем Носковым.

"Позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!", – написала Стриженова.

Ранее сообщалось, что артист попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Он проходил курс интенсивной терапии в клиническом госпитале "Лапино" в Одинцовском районе.
Николай Носков – советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького".
Певец Николай Носков. Архивное фото
17 сентября 2018, 15:45
Пресс-служба певца Носкова опровергла данные о его госпитализации
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КультураЕкатерина СтриженоваОбщество - Видео
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