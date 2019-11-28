Доходные активы: иностранные инвесторы бросились на российский рынок

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. За три недели ноября зарубежные инвесторы вложили около 400 миллионов долларов в российские акции, хотя до этого их распродавали. Аналитики не видят в том ничего удивительного. Большинство компаний показали хорошие результаты в третьем квартале, а рубль стал самой крепкой валютой разивающихся стран с начала года. К тому же отечественные "голубые фишки" явно недооценены и дают хорошую дивидендную доходность.

Покупают, а не продают

В ноябре на российском фондовом рынке произошли радикальные изменения. Зарубежные инвесторы, выводившие средства из отечественных ценных бумаг почти весь год, переключились на активные покупки.

По подсчетам BCS Global Markets, в первую неделю месяца иностранцы вложили в российские активы 50 миллионов долларов, во вторую — 200 миллионов, в третью — 190 миллионов. Около трети — 135 миллионов — принесли биржевые фонды (ETF), чьи покупки стали рекордными с января, отмечается в отчете.

Нерезиденты проявили себя на всех развивающихся рынках, вложив в них в ноябре почти восемь миллиардов долларов, уточняют аналитики. Только на прошлой неделе приток достиг 1,9 милллиарда — максимум с начала года.

Среди развивающихся рынков российский выглядит наиболее привлекательным. И понятно почему.

Отечественные "голубые фишки" все еще гораздо дешевле мировых аналогов. При этом, как указывает партнер компании Win Pay Георгий Михайлец, ведущие российские компании предлагают крайне привлекательный дивидендный доход, их долговая нагрузка невелика, а качество корпоративного долга вполне соответствует западным стандартам.

По некоторым акциям дивидендная доходность превышает 15 процентов, уточняет ведущий аналитик QBF Олег Богданов. И перспектива новых санкций инвесторов уже не пугает — разговоры о них ведутся давно, а никаких конкретных решений до сих пор нет.

"Финансовые результаты большинства компаний пробудили рисковые аппетиты владельцев иностранного капитала: доходность российских акций оказалась одной из самых высоких в мире — около семи процентов", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Он добавляет, что российские активы одними из первых оценили китайские и немецкие инвесторы. За несколько недель они резко нарастили вложения в отечественные ценные бумаги.

Так, с начала ноября объем их инвестиций превысил 210 миллионов долларов, еще 83 миллиона вложили глобальные фонды. Приток средств помог биржевому индексу ММВБ вырасти до рекордных значений и пробить отметку 3000 пунктов.

Еще один важный фактор — крепкая национальная валюта. Эксперты напоминают, что рубль остается самой сильной денежной единицей стран ЕМ с начала года, а рынок — в числе мировых лидеров по доходности.

"Рублевый индекс полной доходности топ-50 российских акций вырос с января на 33 процента, а долларовый — на 45 процентов. Экономические и прочие риски инвестиций для иностранных игроков снизились", — подчеркивает Георгий Ващенко, начальник управления операций на фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

Печатный станок и отрицательные ставки

Всплеск интереса инвесторов к бумагам развивающихся стран — заслуга и американского Федрезерва, взявшего курс на ослабление доллара. В этом году ФРС трижды снижала ставку и запустила программу по выкупу с рынка краткосрочных казначейских облигаций.

"Сверхмягкую монетарную политику проводит и Европейский ЦБ. Доходности на рынках облигаций опустились до нуля и даже в отрицательную зону. Это и заставляет инвесторов искать другие варианты, заходить в российские акции", — поясняет Олег Богданов из QBF.

"Причем предсказуемая политика Банка России по снижению ключевой ставки убеждает инвесторов в том, что спрос на российские активы будет повышенным ввиду достойной дивидендной доходности, которая за 2019 год составила 8,3 процента", — добавляет Иван Марков, начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Иволга Капитал".

Уверенность нерезидентам внушает и в целом стабильное состояние российской экономики: скромный внешний долг, растущие золотовалютные резервы и профицитный бюджет. Россия выглядит куда лучше других развивающихся стран, с которыми конкурирует за внимание иностранного капитала.

Наконец, инвесторы видят позитивные подвижки в торговых переговорах США и Китая. Сторонам выгодно прийти к соглашению до 15 декабря — на этот день Вашингтон наметил очередное повышение пошлин на китайские товары.