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РИА Новости

В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район

08:00 28.11.2019 (обновлено: 08:11 28.11.2019)
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© Группа в ВКонтакте "НеДетские развлечение"Драка
Драка
© Группа в ВКонтакте "НеДетские развлечение"
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. В Новосибирске малолетние хулиганы больше года нападают на жителей Калининского района — сверстников и взрослых. Они не только пускают в ход кулаки ради забавы, но и вымогают деньги. Побои снимают на камеру и выкладывают в Сеть. Все возмущены: на подростков нет управы. В полиции разводят руками — в отдел не поступило ни одного заявления. Делом заинтересовались следователи.

Избиение

Видеоролики с избиениями появились в одном из новосибирских пабликов 26 ноября. Администраторам группы их прислала Екатерина Иванова (имя изменено по ее просьбе). Все события происходят во дворах на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска.
На одном из роликов подросток жестоко бьет с ноги сверстника по животу, наносит удары по лицу. Пострадавший не может удержаться на ногах, откашливается, прижимает руки к лицу, из носа идет кровь.
— В голову сильнее бей! — подначивает со стороны один из хулиганов.
— Ты мне нос сломал, — говорит подросток обидчику, стоя на коленях.
Вокруг — около десятка зевак. На вид им от десяти до 16 лет. Подросткам, судя по всему, не чужда культура АУЕ — молодежного сообщества, пропагандирующего тюремные понятия. Во время избиения один из подростков включил "для сопровождения" музыкальный трек, популяризирующий криминальную среду.
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Подростки-вымогатели

Как выяснилось, инциденты, запечатленные на видео, произошли еще в феврале. Подростки не выкладывали записи в публичных группах, а пересылали друзьям. Екатерина Иванова рассказала РИА Новости, что ролики попали к ней случайно. Она объяснила, почему решила придать им огласку.

"Игоря (имя изменено в интересах несовершеннолетнего. — Прим. ред.), друга моего младшего брата, избили около десяти человек еще в сентябре прошлого года. Ему тогда было тринадцать. Они напали толпой и отобрали телефон. Затем угрожали, что это все может повториться. Игорь по их требованию перевел сначала 500 рублей, потом 600", — делится подробностями Екатерина.

Второй раз его избили зимой — в роликах, которые попали в Сеть, этого нет. "Теперь снова объявились и требуют перевести им четыре тысячи рублей". Игорь держался до последнего: ничего не рассказывал родителям, потому что не хотел их тревожить. "Его мама об этом узнала только в понедельник. Я ей сообщила. Дело в том, что в этот день мой младший брат Саша (имя изменено в интересах несовершеннолетнего. — Прим. ред.) заступился за Игоря — хулиганы обещали его снова избить. Теперь и Саше поступают угрозы", — говорит Екатерина. Подростки-вымогатели заявили, что платить Саше придется больше, поскольку тот старше.
Ивановы уже обратились в полицию, в подразделение по делам несовершеннолетних. "Там все бездействуют. Мне посоветовали собрать людей и так же пойти на них толпой!" — не скрывает возмущения собеседница.

"Мама Игоря по возможности старается провожать сына в школу. Тому страшно гулять одному: боится оказаться с пробитой головой. Ходит только в людных местах", — уточняет Екатерина.

Она знает еще "минимум о двух пострадавших". "После той публикации в группе во "ВКонтакте" со мной связался отец шестиклассника — его ребенка избили этим летом".
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"Ребята очень борзые"

Под постом — шквал откликов. Звучат призывы к самосуду. Жители Калининского района признались, что о местной банде знают не понаслышке. Как выяснилось, несовершеннолетние нападают и на взрослых.
Одна из участниц паблика видела подростков на этой же улице весной "возле одной пивнушки". Несовершеннолетние толпой накидывались на нетрезвых прохожих, отбирали у них деньги. По ее словам, один из таких случаев она застала, когда была с мужем: "Мы отловили двоих. Они начали нас запугивать связями: блатными отцами, дядями-прокурорами… Как только вызвали полицию, сразу забыли о влиятельной родне". Но полиция так и не приехала. "Прождали час. Нам совсем не хотелось находиться там всю ночь. Мы прогнали подростков и ушли".

"Ребята очень борзые. Кидаются с угрозами на бабушек и малышей. Бросаются бутылками. Бьют стекла в магазинах. Они не унимаются! — говорит РИА Новости жительница Новосибирска. — Я видела их этой осенью. Гуляли толпой. Громко разговаривали, ругались матом, хамили прохожим".

Кроме того, собеседница уточнила: 17 ноября избили толпой сына одной из ее знакомых, когда ребенок вечером "пошел в магазин за булочкой". Его матери удалось поймать одного из хулиганов, но тот сбежал еще до того, как прибыла полиция. А за несколько дней до этого избили другого мальчика — четвероклассника: "Хорошо, что рядом был таксист, он прогнал их".
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"Не выходил из дома"

Алина Егорова (имя изменено по ее просьбе) сообщила РИА Новости, что ее сын тоже пострадал от малолетних хулиганов. "На него напали в начале этого года толпой — порядка десяти человек. Сбили с ног и пинали. Помог прохожий. Я написала заявление в полицию. Нас позвали в отдел, там сын показал на видео, которое только сейчас разошлось в интернете, тех, кого знает. Нам сказали, что это подростки из неблагополучных семей. И что ничего не смогут сделать, так как в этой "банде" — дети от десяти до 14-ти. Но среди них есть и постарше", — подчеркивает Алина.
По ее словам, сын периодически встречал подростков весной и летом. "Только с осени самостоятельно гулять начал. До этого вообще не выходил из дома. Как увидел шум вокруг всего этого, стал переживать и нервничать", — вздыхает Егорова. Ей известно еще о пяти семьях, которые обращались с заявлением.
Однако представители главного управления МВД России по Новосибирской области дают другую информацию. В пресс-службе РИА Новости сказали, что за весь год не поступило ни одного заявления. Там, наоборот, задаются вопросом, почему родители потерпевших не обратились сразу, как только начались нападения. Пока установлены личности двух несовершеннолетних, фигурировавших на видео. Проверки продолжаются — делом уже занимается Следственный комитет.
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Тем, чьи личности установлены, нет и четырнадцати. Какое им грозит наказание? За ущерб, причиненный малолетними, в первую очередь отвечают родители. Подростков могут поставить на профилактический учет в подразделении по работе с несовершеннолетними. А родителей — привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. За это полагается штраф в размере от ста до пятисот рублей.
Если же в ходе проверок выяснится, что среди несовершеннолетних правонарушителей есть те, кому больше четырнадцати, то их могут отправить на исправительные работы и обязать возместить причиненный ущерб.
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МВД РФНовосибирскРоссияОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Что творится, даже читать противно. Где наши "грозные и правдивые" блюстители закона? Или их можно увидеть только на экранах телевизоров? Бездействуют? Гнать их надо в шею со своих постов. Особенно руководство этих подразделений. И в законе нужно ввести соответствующие поправки о таком насилии. Наказывать их нужно как взрослых. А вырастут, что из них будет?
28 ноября, 08:40
Вячеслав Гаджиев
16620117
Закондательство менять надо. Что б привлечь можно было с 8ми лет. От фразы "мы ничего не можем с ними сделать до 14ти лет" уже уши вянут.
28 ноября, 09:25
ДИДмитрий Инженерович
17101004
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