Стало известно, за кого будет болеть на премии "Грэмми" Билли Айлиш

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш на шоу Capital Breakfast рассказала телеведущей Вик Хоп, за кого будет болеть на музыкальной премии "Грэмми", сообщает Daily Mail.
Исполнительница хита Bad Guy, которая стала самым молодым артистом, номинированным на четыре престижные категории ("Запись года", "Песня года", "Альбом года" и "Новый лучший исполнитель"), заявила, что не претендует на эти награды.
Тогда Вик Хоп спросила Айлиш: "Если ты не победишь, то кто, по твоему мнению, достоин этого?"
"Думаю, что Ариана Гранде, потому что она столько всего сделала, несмотря на то, что 2017 год оказался худшим в ее жизни. Это очень впечатляет меня. Не представляю, как после такого можно было снова взять в руки микрофон и выйти на сцену. А она еще и два хороших альбома выпустила", — прокомментировала Билли.
В мае 2017 года на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт, в результате которого погибло 22 человека и были ранены 120. В течение года певица не общалась с журналистами и приходила в себя после трагедии.