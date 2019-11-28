Стало известно, за кого будет болеть на премии "Грэмми" Билли Айлиш

"Думаю, что Ариана Гранде, потому что она столько всего сделала, несмотря на то, что 2017 год оказался худшим в ее жизни. Это очень впечатляет меня. Не представляю, как после такого можно было снова взять в руки микрофон и выйти на сцену. А она еще и два хороших альбома выпустила", — прокомментировала Билли.