Исследование: У России есть шансы сохранить лидерство в космосе

© Фото : ЦСП «Платформа» Исследование: У России есть шансы сохранить лидерство в космосе

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российская космонавтика сохраняет конкурентоспособность в ряде направлений, в частности, в ракетостроении, пилотируемых полетах, медико-биологических технологиях, однако ей не хватает прагматизма в реализации околоземного космического пространства, постановки и реализации амбициозных проектов, считают эксперты, опрошенные Центром социального проектирования "Платформа".

В рамках исследования "Российская космическая отрасль: ожидания бизнеса и общества" социологи провели 40 глубинных интервью среди представителей госструктур, экспертов космической индустрии, космонавтов, ученых.

Опрошенных экспертов в Центром социального проектирования условно разделили на два больших лагеря: "прагматики" и "визионеры". "Прагматики" усматривают "кризис целеполагания и технологический тупик мировой космонавтики": околоземное пространство освоено, а экономическая целесообразность дальнейшего продвижения в космос сомнительна. Они предлагают сфокусироваться на коммерческих проектах.

"Визионеры", напротив, предвидят "космический ренессанс": планы экспедиций на Луну и Марс, добычу полезных ископаемых в космосе. По их мнению, Россия должна повысить амбициозность космических проектов, чтобы обеспечить место в экономике будущего.

Несмотря на различия эксперты солидарны - необходима параллельная работа в обоих направлениях.

Среди экспертов также выделили группу "тотальных пессимистов", которые принципиально не верят в перспективы российской космической отрасли. Но они занимают маргинальную позицию: большинство специалистов рассматривает Россию как одну из ведущих космических держав в будущем, отмечает в сообщении центра.

Cильные стороны российской космической отрасли, по мнению опрошенных, – это лидерство в пилотируемой космонавтике, передовые двигатели и ракетостроение, космическая медицина.

Среди недостатков лидирующее место в ответах занимает недостаточное финансирование. "Если говорить о бюджетах, которые были в прошлом году у “Роскосмоса” и NASA, то при таком разрыве сложно говорить о решении передовых задач. Необходимо дофинансировать отрасль", - отмечает один из экспертов, исполнительный директор НПО “Андроидная техника” Евгений Дудоров.

Эксперты также указывают на догоняющие позиции по ряду направлений (элементная база, коммерциализация наработок), низкий интерес со стороны молодого поколения и сложности для частного бизнеса в космической сфере.

Превращение космических исследований в рутину действительно снизило общественный интерес к теме, но в последнее время он начал стремительно возрастать во всем мире, делают вывод в Центре.

"Профессия космонавт становится более популярной. Я знаю, как проходят наборы, ребята опять стали стремиться к отрасли. Посмотрите на уровень тех, кто работает на предприятиях. Там полно 30-летних", - приводится в сообщении ответ замдиректора по научной работе Музея космонавтики Вячеслава Климентова.