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РИА Новости

Исследование: у России есть шансы сохранить лидерство в космосе

09:00 28.11.2019 (обновлено: 13:04 28.11.2019)
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© Фото : ЦСП «Платформа»Исследование: У России есть шансы сохранить лидерство в космосе
Исследование: У России есть шансы сохранить лидерство в космосе
© Фото : ЦСП «Платформа»
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Российская космонавтика сохраняет конкурентоспособность в ряде направлений, в частности, в ракетостроении, пилотируемых полетах, медико-биологических технологиях, однако ей не хватает прагматизма в реализации околоземного космического пространства, постановки и реализации амбициозных проектов, считают эксперты, опрошенные Центром социального проектирования "Платформа".
В рамках исследования "Российская космическая отрасль: ожидания бизнеса и общества" социологи провели 40 глубинных интервью среди представителей госструктур, экспертов космической индустрии, космонавтов, ученых.
Опрошенных экспертов в Центром социального проектирования условно разделили на два больших лагеря: "прагматики" и "визионеры". "Прагматики" усматривают "кризис целеполагания и технологический тупик мировой космонавтики": околоземное пространство освоено, а экономическая целесообразность дальнейшего продвижения в космос сомнительна. Они предлагают сфокусироваться на коммерческих проектах.
"Визионеры", напротив, предвидят "космический ренессанс": планы экспедиций на Луну и Марс, добычу полезных ископаемых в космосе. По их мнению, Россия должна повысить амбициозность космических проектов, чтобы обеспечить место в экономике будущего.
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Несмотря на различия эксперты солидарны - необходима параллельная работа в обоих направлениях.
Среди экспертов также выделили группу "тотальных пессимистов", которые принципиально не верят в перспективы российской космической отрасли. Но они занимают маргинальную позицию: большинство специалистов рассматривает Россию как одну из ведущих космических держав в будущем, отмечает в сообщении центра.
Cильные стороны российской космической отрасли, по мнению опрошенных, – это лидерство в пилотируемой космонавтике, передовые двигатели и ракетостроение, космическая медицина.
Среди недостатков лидирующее место в ответах занимает недостаточное финансирование. "Если говорить о бюджетах, которые были в прошлом году у “Роскосмоса” и NASA, то при таком разрыве сложно говорить о решении передовых задач. Необходимо дофинансировать отрасль", - отмечает один из экспертов, исполнительный директор НПО “Андроидная техника” Евгений Дудоров.
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Эксперты также указывают на догоняющие позиции по ряду направлений (элементная база, коммерциализация наработок), низкий интерес со стороны молодого поколения и сложности для частного бизнеса в космической сфере.
Превращение космических исследований в рутину действительно снизило общественный интерес к теме, но в последнее время он начал стремительно возрастать во всем мире, делают вывод в Центре.
"Профессия космонавт становится более популярной. Я знаю, как проходят наборы, ребята опять стали стремиться к отрасли. Посмотрите на уровень тех, кто работает на предприятиях. Там полно 30-летних", - приводится в сообщении ответ замдиректора по научной работе Музея космонавтики Вячеслава Климентова.
По мнению экспертов, у России есть шансы создать свою систему венчурных космических проектов. Это привлечет кадры, инвестиции и оживит отрасль. Нужно сосредоточить усилия на создании вертикальной экосистемы - интеграции космических технологий на Земле (сервисы ДЗЗ, связь и телекоммуникации, навигация и мониторинг и так далее), отмечается в отчете Центра.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаКосмосРоссияЭкономика
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