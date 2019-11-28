В Мексике позирующую у скалы туристку смыло волной

Но все пошло не совсем так, как ожидалось: накатила волна и с головой захлестнула туристку.

Она успела подготовиться к удару, благодаря своей приятельнице, которая воскликнула: "О, мой Бог".

"Мне было страшно, я подумала, что она врезалась в скалу, поэтому закричал и побежала к Николь, но она выскочила из воды", — рассказала Мейси и добавила: "К счастью, ей удалось сохранить свои солнцезащитные очки."