"Это гражданская война": демократы США против демократии

Кто бы мог подумать. В США зашла речь о технологиях "оранжевых революций". Конкретно — теперь демократы идут на выборы не для того, чтобы их честно выиграть, а для того, чтобы оспорить их результаты. И даже к этому с самого начала готовятся. Потому что демократия — это власть демократов, а не тех, за кого голосует избиратель.

Слово "демократы" в данном случае применимо как к людям определенных убеждений, так и к лидерам Демократической партии США.

Эта история — в виде неосторожных высказываний — всплыла в ходе начавшейся в нижней палате конгресса США процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Что и понятно: люди волнуются. Люди говорят, о чем потом жалеют. И как же им не волноваться, если этот самый импичмент может — если все пойдет не так — привести к полной катастрофе не Трампа, а Демпартию, если не всю Америку.

Лидер Демократической партии — это сегодня, за неимением других, спикер нижней палаты Нэнси Пелоси. И она написала в открытом письме к коллегам следующее: у нас в палате начались слушания против Трампа и его украинских дел, и многие — особенно республиканцы — вяло реагируют: ведь президентские выборы будут уже в 2020 году, вот пусть выборы все и решат. "Эта опасная позиция только подчеркивает необходимость наших безотлагательных действий, потому что президент угрожает легитимности выборов 2020 года".

Кто-то может и не понять сразу, что же она сказала. Но Трамп понял, мгновенно отозвавшись в твиттере: "Другими словами, она думает, что я выиграю, и не хочет рисковать, позволяя избирателям решать".

И вся республиканская пропаганда — а она не просто есть, а злеет и крепнет — тоже радостно воспользовалась случаем объяснить демократам, до чего те докатились. Вот только один образец : Пелоси, по сути, говорит, что если демократам сейчас не удастся убрать Трампа из Белого дома, тогда под вопросом легитимность президентских выборов еще до того, как они начнутся. Это, дорогие друзья, цинизм. И не первый случай такового, потому что в этом столетии демократы оспаривают итоги выборов каждый раз, когда побеждает республиканец. Так было с Джорджем Бушем, так было с Трампом в 2016 году. Они готовы признавать только свои победы.

Собственно, вся процедура импичмента и затеяна была для того, чтобы всего-навсего пропагандистски ослабить шансы Трампа на выборах: ведь для реального его отстранения от власти нужны две трети голосов уже в сенате, а там преобладают республиканцы.

Однако импичмент пошел не так, о чем говорят уже и люди с демократического фланга — тоже видят "опасность", как и Пелоси. Вот комментатор из ультрадемократической The Washington Post мрачно замечает : опросы общественного мнения показывают, что поддержка импичменту падает, а избирательная база Трампа, чем больше его прижимают к стенке, тем больше крепнет. И вот представьте себе ситуацию: президента "отстраняет" нижняя палата, то есть демократы, затем возвращает на место верхняя, то есть республиканцы… А потом избиратель вселяет его на новый срок в Белый дом. И винить демократам, кроме самих себя, некого.

Вот потому-то выборы, по Пелоси, — это "опасность". Потому-то она и выдвигает немного смешную идею — Трамп угрожает легитимности выборов. Почему? Потому что демократы могут на них проиграть.

То есть легитимна, по этой логике, лишь однопартийная власть сами знаете кого. И вообще выборы, любые выборы — это плохо, если голосуют не за того, кого надо.

Давайте вспомним, как эта идеология и технология экспортировалась раз за разом, на Украину, в Грузию, да и в Россию (здесь без малейшего шанса на успех). А также во множество прочих стран. Если избиратель оказывается неправ, то учиняется политическая диверсия (вроде незаконного "третьего тура" выборов на Украине) или массовые беспорядки на площадях.

И вот эта технология возвращается в США, и там начинают по этому поводу возмущаться. Пример: чуть менее года назад выступил с речью никому не известный Дэниэл Гринфилд. А сейчас он уже известен, потому что речь его вспомнили и начали пересылать друг другу по республиканским ресурсам. Несколько человек претендовали на право быть автором этих высказываний, потом добрались до первоисточника… долгая была история.

сказал Гринфилд вот что: это гражданская война. Любая гражданская война начинается с политики, стрельба — это разве что на последнем ее этапе.

Дальше дословно так: "Как начинается гражданская война? Две или больше сторон не соглашаются по вопросу о том, кто должен управлять страной. И они не могут решить этот вопрос путем выборов, потому что они не соглашаются, что именно выборы — способ решить, кто будет главным".

И еще из той же речи: "Вы можете ненавидеть другую партию. Вы можете думать, что партия эта — худшее, что может приключиться со страной. Но в этом случае вы напряженно работаете, чтобы выиграть предстоящие выборы. А вот если вы постоянно отвергаете результат тех выборов, которые вы не выиграли, тогда то, чего вы на самом деле хотите, — это диктатура. Ваша диктатура".

Вот и объясните украинцам или грузинам, что вы экспортировали к ним и по всему прочему миру не демократию, а диктатуру. Но нам в ответ говорят: это не "мы" — то есть не вся Америка. Это только та ее половина, которая демократы. Все цветные революции — это от демократов и их неправительственных организаций и фондов, которые они создают по всему миру для организации правильных выборов с правильным результатом. А другая половина Америки демократичная и хорошая.