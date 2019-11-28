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РИА Новости

На Кипре местный житель выстрелил в ногу туристу

06:49 28.11.2019
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© Фото : Pixabay/dimitrisvetsikas1969Протарас, Кипр
Протарас, Кипр
© Фото : Pixabay/dimitrisvetsikas1969
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На Кипре местный житель выстрелил в ногу 50-летнему туристу из Германии, сообщает Cyprus Mail.
Инцидент произошел на северо-западе острова, когда путешественник ехал на велосипеде из кемпинга в больницу города Полис Хрисохус. Он услышал резкий звук, раздавшийся из пикапа, следовавшего в противоположном направлении, и почувствовал жжение в левом колене.
Врач установил, что турист был ранен из пневматического пистолета. Хирург удалил пулю, застрявшую в ноге, а пострадавший обратился в полицию.
Пикап был найден, а подозреваемый в преступлении 18-летний солдат задержан на два дня. Он утверждает, что выстрел произошел случайно.
Во время обыска в доме солдата полиция обнаружила дробовик, винтовку и пневматический пистолет.
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