На Кипре местный житель выстрелил в ногу туристу

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На Кипре местный житель выстрелил в ногу 50-летнему туристу из Германии, На Кипре местный житель выстрелил в ногу 50-летнему туристу из Германии, сообщает Cyprus Mail.

Инцидент произошел на северо-западе острова, когда путешественник ехал на велосипеде из кемпинга в больницу города Полис Хрисохус. Он услышал резкий звук, раздавшийся из пикапа, следовавшего в противоположном направлении, и почувствовал жжение в левом колене.

Врач установил, что турист был ранен из пневматического пистолета. Хирург удалил пулю, застрявшую в ноге, а пострадавший обратился в полицию.

Пикап был найден, а подозреваемый в преступлении 18-летний солдат задержан на два дня. Он утверждает, что выстрел произошел случайно.