Британское СМИ просит прислать оккупантов для спасения демократии

Если одна из главных газет страны открыто призывает к иностранной интервенции, значит, в стране дело плохо.

Именно такой вывод можно сделать после прочтения крика о помощи, оформленного в виде колонки и опубликованного на страницах респектабельного лондонского издания Financial Times, которое является флагманом британской и европейской деловой прессы. Колонка вышла под заголовком "Как иностранная интервенция может спасти американскую демократию", но ее автор — известный британско-голландский журналист Саймон Купер — требует, чтобы иностранная интервенция спасла не только американскую демократию, но и Великобританию.

Конечно, тезис о необходимости иностранной интервенции можно списать на фирменный и тонкий британский юмор, но есть два нюанса. Во-первых, Financial Times — это не юмористическое издание, а во-вторых (и в главных), все проблемы, о которых пишет Купер, — реальные. Просто их обычно принято не признавать. А уж говорить о них вслух — совсем неприлично. Но вот правила приличия нарушены, маски сброшены, демократия признана находящейся в опасности, а иностранная интервенция объявлена (пускай, возможно, иронично) средством спасения США от гражданской войны, а Великобритании — от тлетворного российского влияния.

Автор Financial Times открывает текст смелым тезисом: "Как остановить гражданскую войну" — (заголовок. — Прим. ред.) на обложке последнего номера журнала The Atlantic. Я могу предложить способ: международное сообщество должно произвести интервенцию в США. Конечно, американцы имеют право на самоопределение, но приоритетом сейчас является сохранение демократии".

Тонкая игра в том, что "интервенцию" в английском можно перевести и как просто вмешательство, и как реальную военную оккупацию.

Все уже давно привыкли к тому, что в Лондоне демонстративно вытирают ноги о фундаментальное право народов на самоопределение. Но мало кто рассчитывал прочитать такую формулу в отношении США. Великобритании тоже досталось: "Гораздо более "ручная" Великобритания тоже нуждается в наблюдении. Как и американцы, британцы третируют (политических. — Прим. ред.) противников как предателей. Обе страны сейчас намерены разрешить конфликт с помощью выборов в формате "победитель получает все".

Такие сценарии редко заканчиваются хорошо, предупреждает бывший министр правительства Йемена Рафат Аль-Ахали, научный сотрудник Оксфордской школы государственного управления имени Блаватника. Он говорит: "Много людей в регионах, в которых мы работаем, думали, что надо бы перенести их опыт национального диалога в Великобританию и другие страны. Так как должны выглядеть интервенции в США и, возможно, в Великобритании?"

Если комментировать этот пассаж в том же стиле, в котором написан сам текст Financial Times, нельзя не заметить, насколько специфическим образом наши британские партнеры интерпретируют проклятья в свой адрес. Легко себе представить афганца, ливийца, иракца или жителя Донбасса, который мысленно или вслух желает Вашингтону и Лондону гореть в огне Майдана и гражданской войны, но британский джентльмен и интеллектуал делает вывод в стиле "да, такой успешный опыт национального примирения стоило бы перенести в западный мир".

Это было бы смешно, если бы и британские проевропейские политики, и особенно американские демократы не пытались использовать типично майданные технологии для достижения внутриполитических побед: обвинения в фальсификации выборов, попытки организовать "третий тур", как Украине, в виде "второго референдума по Брекзиту", дегуманизация политических оппонентов, которых обзывают расистами, дураками и агентами России, то есть весь набор, кроме прямого вооруженного мятежа, уже освоен без всякой иностранной интервенции.

Примечательно, что автор на полном серьезе предлагает использовать для написания новой конституции США и первой конституции для Великобритании опыт Афганистана — во имя спасения демократии.

Трампа он предлагает отправить в ссылку в Россию, как Януковича, представляя отказ от импичмента (и вероятного тюремного заключения) как уступку во имя демократии и гражданского мира.

Для окончательного спасения США и Великобритании предлагается вписать в эти конституции защиту от внешнего влияния на выборы, а в качестве причины указывается "успех России в Великобритании и Америке в 2016 году", который сейчас, оказывается, готовится повторить Индия, вмешивающаяся в британские парламентские выборы. А для окончательной защиты предлагается ввести внешних иностранных контролеров для "демократической сертификации" выборов в США.

Впрочем, даже сам автор не верит в то, что эти меры помогут. И завершает текст грустной констатацией и риторическим вопросом: "Но давайте не будем слишком оптимистичными. В лучшем случае (внешнее. — Прим. ред.) вмешательство заморозит накладывающиеся друг на друга этнические, экономические и региональные конфликты. Тогда возникает вопрос для международного сообщества: сколько крови и денег оно собирается потратить на страну, которая может быть не готова к демократии?"

Очень-очень жаль, что не дан ответ на очевидный встречный вопрос: а кто, собственно, в данном случае будет выполнять роль международного сообщества, которое будет "кровью и деньгами" платить за принуждение США и, возможно, Великобритании к демократии?

По понятным причинам Financial Times не может себе представить в этой роли Россию и вряд ли согласится на Китай. Из списка потенциальных "умиротворителей", наверное, также следует вычеркнуть (по логике автора Financial Times) Индию, которая якобы вмешивается в британские выборы. А кто остается тогда? Неужели Саймон Купер на страницах ведущего британского издания намекает на то, что британскую демократию должны спасать французские солдаты в Лондоне или что мирный договор между Дональдом Трампом и "кланом Клинтон" может быть подписан под дулами винтовок солдат бундесвера?

Это очевидная чушь, и это значит, что тем, кто надеется спасти США и Великобританию от сползания все ближе и ближе к гражданской войне или превращению в "банановые республики", — не на кого надеяться.

Стоит особо подчеркнуть, что процесс "украинизации" или превращения в типичную южноамериканскую "банановую республику" с путчами, гражданскими войнами и вечными майданами — это то, о чем уже давно пишем мы и не только мы, хотя оценки причин "украинизации" Америки и Англии у разных источников разнятся.

Мы писали: "Самое удивительное последствие цветной революции на Украине — в том, что ее успех (а это был, с точки зрения американских организаторов и вдохновителей киевского переворота, настоящий триумф) стал причиной радикальной, быстрой и крайне деструктивной украинизации американской внутренней политики. Этот процесс, который можно с легкой иронией описать как "превращение Вашингтона в Киев-на-Потомаке", ведет к очень вероятному и довольно предсказуемому финалу: дезинтеграции и гражданской войне."

Несколько дней назад главная американская газета The New York Times опубликовала статью "США начинают походить на Украину", и в ней Брет Стивенс (экономический журналист, который наблюдал за Украиной с 1999 года для Wall Street Journal) провел несколько ужасающих параллелей между современными Вашингтоном и Киевом: преследование политических оппонентов; политик, проигравший выборы, теряет не только власть, но и оказывается в тюрьме; демонизация политических оппонентов; влияние "теневых фигур" (олигархов) на публичную политику; использование политической власти для сокрытия преступлений и, конечно же, влияние России.