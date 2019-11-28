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РИА Новости

Названы три самых уродливых платья десятилетия

05:53 28.11.2019
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© AP Photo / Matt SaylesАмериканские певицы Леди Гага и Шер во время премии MTV Video Music Awards. 2010 год
Американские певицы Леди Гага и Шер во время премии MTV Video Music Awards. 2010 год
© AP Photo / Matt Sayles
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Один из интернет-магазинов опросил более восьми миллионов женщин в Великобритании, которые назвали самые ужасные наряды знаменитостей за последние десять лет, сообщает The Sun.
На первом месте оказалось коричневое платье телезвезды Джеммы Коллинс, в котором она появилась на ITV Summer Party в 2017 году.
Четверть опрошенных проголосовали против угловатых плеч и золотых цепочек, а также сравнили образ Коллинс с умпа-лумпами (вымышленный народ из книги Роальда Даля "Чарли и Шоколадная Фабрика", — Прим.ред.).
© Фото : страница Джеммы Коллинс в InstagramТелеведущая Джемма Коллинс
Телеведущая Джемма Коллинс
© Фото : страница Джеммы Коллинс в Instagram
Телеведущая Джемма Коллинс
Второе место в списке заняло знаменитое мясное платье Леди Гаги, в котором она вышла на красную дорожку на церемонии MTV Video Music Awards в 2010 году. Против него выступила каждая пятая участница опроса.
© AP/Invision/Jordan Strauss, AP Photo/Matt SaylesМайли Сайрус и Леди Гага
Майли Сайрус и Леди Гага
© AP/Invision/Jordan Strauss, AP Photo/Matt Sayles
Майли Сайрус и Леди Гага
Откровенный наряд Майли Сайрус, созданный из страз и серебристых полосок, в котором она была на MTV Awards 2015 расположился на третьем месте.
Британки также выбрали и самых стильных звезд.
Список возглавила актриса Холли Уиллоуби. Второе место досталось герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, а третье — певице Рианне.
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