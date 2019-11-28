Названы три самых уродливых платья десятилетия

Американские певицы Леди Гага и Шер во время премии MTV Video Music Awards. 2010 год

© AP Photo / Matt Sayles Американские певицы Леди Гага и Шер во время премии MTV Video Music Awards. 2010 год

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Один из интернет-магазинов опросил более восьми миллионов женщин в Великобритании, которые назвали самые ужасные наряды знаменитостей за последние десять лет, Один из интернет-магазинов опросил более восьми миллионов женщин в Великобритании, которые назвали самые ужасные наряды знаменитостей за последние десять лет, сообщает The Sun.

На первом месте оказалось коричневое платье телезвезды Джеммы Коллинс, в котором она появилась на ITV Summer Party в 2017 году.

Четверть опрошенных проголосовали против угловатых плеч и золотых цепочек, а также сравнили образ Коллинс с умпа-лумпами (вымышленный народ из книги Роальда Даля "Чарли и Шоколадная Фабрика", — Прим.ред.).

Второе место в списке заняло знаменитое мясное платье Леди Гаги, в котором она вышла на красную дорожку на церемонии MTV Video Music Awards в 2010 году. Против него выступила каждая пятая участница опроса.

© AP/Invision/Jordan Strauss, AP Photo/Matt Sayles Майли Сайрус и Леди Гага © AP/Invision/Jordan Strauss, AP Photo/Matt Sayles Майли Сайрус и Леди Гага

Откровенный наряд Майли Сайрус, созданный из страз и серебристых полосок, в котором она была на MTV Awards 2015 расположился на третьем месте.

Британки также выбрали и самых стильных звезд.