Найди и обогрей: как ухаживать за птицами зимой

Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия. Кроме того, чтобы защититься от стужи и мороза, животные используют искусственные гнездовья, развешенные в парках на деревьях, например дуплянки, скворечники, синичники.
Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия. Кроме того, чтобы защититься от стужи и мороза, животные используют искусственные гнездовья, развешенные в парках на деревьях, например дуплянки, скворечники, синичники.
В холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. А с приходом весны птицы нередко устраивают в них гнезда для выведения потомства.
Любопытно, что крупные дуплянки и скворечники зимой также могут использовать и белки.
В холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. А с приходом весны птицы нередко устраивают в них гнезда для выведения потомства.
Любопытно, что крупные дуплянки и скворечники зимой также могут использовать и белки.
На природных территориях Москвы хорошим убежищем для зимовки становится так называемый валеж, то есть упавшие деревья.
На природных территориях Москвы хорошим убежищем для зимовки становится так называемый валеж, то есть упавшие деревья.
Горожане также могут помочь лесным животным и птицам в зимний период, развешивая кормушки. В частности, наилучшим вариантом являются кормушки, сделанные из природных материалов. В рамках общегородской акции "Птица-синица", которая пройдет на природных территориях Москвы с ноября 2019-го по март 2020-го, будут проходить различные мероприятия, посвященные зимней подкормке птиц. В том числе будут организованы мастер-классы по изготовлению экологичных кормушек из природных материалов.
Горожане также могут помочь лесным животным и птицам в зимний период, развешивая кормушки. В частности, наилучшим вариантом являются кормушки, сделанные из природных материалов. В рамках общегородской акции "Птица-синица", которая пройдет на природных территориях Москвы с ноября 2019-го по март 2020-го, будут проходить различные мероприятия, посвященные зимней подкормке птиц. В том числе будут организованы мастер-классы по изготовлению экологичных кормушек из природных материалов.
Зимующие птицы хорошо приспособлены к жизни в холодный период года. Обладая высоким обменом веществ и высокой температурой тела, птицы, которые имеют постоянный доступ к корму, переживают неблагоприятные зимние условия довольно легко.
Зимующие птицы хорошо приспособлены к жизни в холодный период года. Обладая высоким обменом веществ и высокой температурой тела, птицы, которые имеют постоянный доступ к корму, переживают неблагоприятные зимние условия довольно легко.
Другое дело, если птица травмирована или больна. В таком случае ей нужна помощь. Но не стоит пытаться самостоятельно вылечить пернатых, так как человек, не имеющий необходимых знаний и навыков, может неверно оценить состояние птицы и только навредить ей. Это относится ко всем диким животным.
Если вы обнаружили дикое животное в городе, необходимо обратиться в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.
Другое дело, если птица травмирована или больна. В таком случае ей нужна помощь. Но не стоит пытаться самостоятельно вылечить пернатых, так как человек, не имеющий необходимых знаний и навыков, может неверно оценить состояние птицы и только навредить ей. Это относится ко всем диким животным.
Если вы обнаружили дикое животное в городе, необходимо обратиться в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.