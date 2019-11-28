Найди и обогрей: как ухаживать за птицами зимой

В холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. А с приходом весны птицы нередко устраивают в них гнезда для выведения потомства.

Любопытно, что крупные дуплянки и скворечники зимой также могут использовать и белки.