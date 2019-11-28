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РИА Новости

Найди и обогрей: как ухаживать за птицами зимой

10:00 28.11.2019 (обновлено: 10:10 28.11.2019)
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Как известно, осенью птицы улетают на юг. Но некоторые остаются зимовать в наших широтах, в том числе и в Москве. Как ухаживать за зимующими в городах пернатыми и хвостатыми москвичами и где они находят укрытие в холода, рассказали в "Мосприроде".
© РИА Новости / Владимир Сергеев

Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия. Кроме того, чтобы защититься от стужи и мороза, животные используют искусственные гнездовья, развешенные в парках на деревьях, например дуплянки, скворечники, синичники.

Сойка у кормушки в Московской области
1 из 6

Большинство диких животных, которые не впадают в спячку в зимний период, самостоятельно находят себе укрытия. Кроме того, чтобы защититься от стужи и мороза, животные используют искусственные гнездовья, развешенные в парках на деревьях, например дуплянки, скворечники, синичники.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
© РИА Новости / Владимир Сергеев

В холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. А с приходом весны птицы нередко устраивают в них гнезда для выведения потомства.

Любопытно, что крупные дуплянки и скворечники зимой также могут использовать и белки.

Синицы у кормушки в Московской области
2 из 6

В холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. А с приходом весны птицы нередко устраивают в них гнезда для выведения потомства.

Любопытно, что крупные дуплянки и скворечники зимой также могут использовать и белки.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

На природных территориях Москвы хорошим убежищем для зимовки становится так называемый валеж, то есть упавшие деревья.

Валежник
3 из 6

На природных территориях Москвы хорошим убежищем для зимовки становится так называемый валеж, то есть упавшие деревья.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Горожане также могут помочь лесным животным и птицам в зимний период, развешивая кормушки. В частности, наилучшим вариантом являются кормушки, сделанные из природных материалов. В рамках общегородской акции "Птица-синица", которая пройдет на природных территориях Москвы с ноября 2019-го по март 2020-го, будут проходить различные мероприятия, посвященные зимней подкормке птиц. В том числе будут организованы мастер-классы по изготовлению экологичных кормушек из природных материалов.

Белка в Нескучном саду в Москве
4 из 6

Горожане также могут помочь лесным животным и птицам в зимний период, развешивая кормушки. В частности, наилучшим вариантом являются кормушки, сделанные из природных материалов. В рамках общегородской акции "Птица-синица", которая пройдет на природных территориях Москвы с ноября 2019-го по март 2020-го, будут проходить различные мероприятия, посвященные зимней подкормке птиц. В том числе будут организованы мастер-классы по изготовлению экологичных кормушек из природных материалов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Зимующие птицы хорошо приспособлены к жизни в холодный период года. Обладая высоким обменом веществ и высокой температурой тела, птицы, которые имеют постоянный доступ к корму, переживают неблагоприятные зимние условия довольно легко.

Обыкновенный снегирь
5 из 6

Зимующие птицы хорошо приспособлены к жизни в холодный период года. Обладая высоким обменом веществ и высокой температурой тела, птицы, которые имеют постоянный доступ к корму, переживают неблагоприятные зимние условия довольно легко.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Другое дело, если птица травмирована или больна. В таком случае ей нужна помощь. Но не стоит пытаться самостоятельно вылечить пернатых, так как человек, не имеющий необходимых знаний и навыков, может неверно оценить состояние птицы и только навредить ей. Это относится ко всем диким животным.

Если вы обнаружили дикое животное в городе, необходимо обратиться в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

Дятел на ветке дерева в парке Москвы
6 из 6

Другое дело, если птица травмирована или больна. В таком случае ей нужна помощь. Но не стоит пытаться самостоятельно вылечить пернатых, так как человек, не имеющий необходимых знаний и навыков, может неверно оценить состояние птицы и только навредить ей. Это относится ко всем диким животным.

Если вы обнаружили дикое животное в городе, необходимо обратиться в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

© РИА Новости / Максим Блинов
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