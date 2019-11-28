"Три по цене двух": как не потратить лишнего в "чёрную пятницу"

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ЯсноПонятно "Три по цене двух": как не потратить лишнего в "чёрную пятницу"

Схватил на распродаже мобильник, а оказалось, что в другие дни он даже дешевле. Сколько раз мы брали "три товара по цене двух", когда и второй-то был не нужен? Или приходили купить приставку, а уходили с кучей джойстиков, шлемом и телевизором? Почему, пытаясь сэкономить, мы тратим больше? Разбираемся, так ли выгодны скидки, или это всё самообман.