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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Киргизии

00:44 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. 17 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. 17 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.
Договорно-правовую базу составляют около 160 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.
Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.
Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.
29 ноября 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Россию с рабочим визитом. Это была первая зарубежная поездка Жээнбекова после вступления в должность главы государства (24 ноября 2017 года).
14 мая 2018 года Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встретились в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета.
14 июня 2018 года президент Киргизии Жээнбеков посетил Москву с рабочим визитом.
В ходе визита он присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве.
Очередная встреча президентов России и Киргизии прошла 28 сентября 2018 года в Душанбе (Таджикистан) "на полях" саммита СНГ.
9 февраля 2019 года в Сочи состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
28 марта президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. После официальной церемонии встречи главы двух государств провели беседу в узком составе, после чего консультации продолжились с участием членов делегаций. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. По итогам встречи было подписано более 50 соглашений на сумму свыше шести миллиардов долларов. Путин и Жээнбеков также приняли участие в пленарном заседании восьмой Российско-киргизской межрегиональной конференции и посетили Дом-музей писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.
В последующем Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 13 июня "на полях" саммита Шанхайской организации в Бишкеке и 11 июля в Москве.
Очередная двустороння встреча лидеров России и Киргизии состоялась 20 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области.
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков наблюдали за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Кроме того, лидеры России и Киргизии осмотрели выставку вооружения и военной техники.
Осуществляется сотрудничество в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Регулярный характер носят встречи на уровне премьер-министров двух стран.
9 августа 2019 года глава правительства России Дмитрий Медведев посетил Киргизию (город Чолпон-Ата), где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Состоялись встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Дмитрий Медведев также посетил международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.
Динамично развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.
3-4 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с официальным визитом Бишкек, где был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и провел переговоры с министром иностранных дел Киргизии Чынгызом Айдарбековым.
22 мая 2019 года Сергей Лавров посетил Бишкек для участия в заседаниях советов министров иностранных дел государств-членов ШОС и ОДКБ. В ходе визита он был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
27 ноября Сергей Лавров вновь посетил Бишкек, где принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В ходе визита Лаврову было присвоено звание почетного профессора Дипломатической академии Киргизии. Глава российского МИД также выступил перед студентами Дипакадемии.
Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.
По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2018 году составил 1,883 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,635 миллиарда долларов и импорта – 248,3 миллиона долларов.
В январе-сентябре 2019 года товарооборот России с Киргизией составил 1,375 миллиарда долларов, из них экспорт – 1,145 миллионов долларов, импорт 230,1 миллиона долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др.
Импорт представлен металлами и изделиями из них, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и другими товарами.
Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное 21-е заседание прошло в Бишкеке 1 марта 2019 года.
Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.
Россия является одним из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем накопленных российских капиталовложений составляет свыше 200 миллионов долларов. Эти ресурсы направлены в предприятия обрабатывающей промышленности, в оптовую и розничную торговлю, геологоразведку, а также в добычу полезных ископаемых.
Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, учрежденный в целях адаптации экономики Киргизии к участию в ЕАЭС. По данным на ноябрь 2019 года, фонд проинвестировал более двух тысяч крупных и малых проектов на сумму 373 миллиона долларов. Среди них реконструкция аэропорта в Иссык-Кульской области, возведение завода стройматериалов в Ошской области, обувной фабрики в Чуйской области.
Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии. По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, общий объем российских грантов на поддержку киргизского госбюджета за последние семь лет составил 311 миллионов долларов, в 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.
Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.
19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.
Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере – образование и культура, укрепление в Киргизии позиций русского языка.
Реализуется Программа сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, информации и туризма Киргизской Республики на 2018-2020 годы. В 2016 году в Киргизии с успехом прошли Дни культуры России и Неделя российского кино. Ответные Дни культуры Киргизии в России состоялись в июне 2017 года. Принято решение о проведении в 2020 году "перекрестного" года Киргизии и России.
В 2018 году в регионах России и Киргизии прошли мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения классика русской и киргизской литературы Чингиза Айтматова.
Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.
С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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