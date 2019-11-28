Межгосударственные отношения России и Киргизии

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. 17 декабря 2017

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года . 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

Договорно-правовую базу составляют около 160 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.

Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.

29 ноября 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Россию с рабочим визитом. Это была первая зарубежная поездка Жээнбекова после вступления в должность главы государства (24 ноября 2017 года).

14 мая 2018 года Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встретились в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В ходе визита он присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

9 февраля 2019 года в Сочи состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Очередная двустороння встреча лидеров России и Киргизии состоялась 20 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области.

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков наблюдали за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Кроме того, лидеры России и Киргизии осмотрели выставку вооружения и военной техники.

Регулярный характер носят встречи на уровне премьер-министров двух стран.

9 августа 2019 года глава правительства России Дмитрий Медведев посетил Киргизию (город Чолпон-Ата), где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Дмитрий Медведев также посетил международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

Динамично развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.

3-4 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с официальным визитом Бишкек, где был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и провел переговоры с министром иностранных дел Киргизии Чынгызом Айдарбековым.

22 мая 2019 года Сергей Лавров посетил Бишкек для участия в заседаниях советов министров иностранных дел государств-членов ШОС и ОДКБ. В ходе визита он был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

27 ноября Сергей Лавров вновь посетил Бишкек , где принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе визита Лаврову было присвоено звание почетного профессора Дипломатической академии Киргизии. Глава российского МИД также выступил перед студентами Дипакадемии.

Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.

По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2018 году составил 1,883 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,635 миллиарда долларов и импорта – 248,3 миллиона долларов.

В январе-сентябре 2019 года товарооборот России с Киргизией составил 1,375 миллиарда долларов , из них экспорт – 1,145 миллионов долларов, импорт 230,1 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др.

Импорт представлен металлами и изделиями из них, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и другими товарами.

Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное 21-е заседание прошло в Бишкеке 1 марта 2019 года.

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль . Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.

Россия является одним из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем накопленных российских капиталовложений составляет свыше 200 миллионов долларов. Эти ресурсы направлены в предприятия обрабатывающей промышленности, в оптовую и розничную торговлю, геологоразведку, а также в добычу полезных ископаемых.

Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития , учрежденный в целях адаптации экономики Киргизии к участию в ЕАЭС. По данным на ноябрь 2019 года, фонд проинвестировал более двух тысяч крупных и малых проектов на сумму 373 миллиона долларов. Среди них реконструкция аэропорта в Иссык-Кульской области, возведение завода стройматериалов в Ошской области, обувной фабрики в Чуйской области.

Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии . По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, общий объем российских грантов на поддержку киргизского госбюджета за последние семь лет составил 311 миллионов долларов, в 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.

Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество . На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.

Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере – образование и культура, укрепление в Киргизии позиций русского языка.

Реализуется Программа сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, информации и туризма Киргизской Республики на 2018-2020 годы. В 2016 году в Киргизии с успехом прошли Дни культуры России и Неделя российского кино. Ответные Дни культуры Киргизии в России состоялись в июне 2017 года. Принято решение о проведении в 2020 году "перекрестного" года Киргизии и России.

В 2018 году в регионах России и Киргизии прошли мероприятия , посвященные 90-летию со дня рождения классика русской и киргизской литературы Чингиза Айтматова.

Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.