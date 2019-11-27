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РИА Новости

Врач Каабак возглавит группу трансплантации в Центре здоровья детей

19:06 27.11.2019 (обновлено: 12:28 28.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей состоялась встреча руководства центра с врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком, в настоящее время он оформляется на работу руководителем группы трансплантации в отделении урологии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Ситуацию прокомментировала Скворцова, отметив, что Каабак не единственный специалист в РФ, который делает такие операции. При этом она заявила, что готова встретиться с врачом и обсудить возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.
"В НМИЦ здоровья детей Минздрава России состоялась встреча руководства Центра и трансплантолога Михаила Каабака по вопросу трудоустройства, как и было ранее сказано министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. В настоящее время трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее",- говорится в сообщении.
Одно из отделений Центра закрыто на карантин до 2 декабря, новых пациентов не принимают во избежание заражения инфекцией.
В связи с этим подготовка к операции одному из больных детей Роману Кузнецову будет начата в РДКБ, где находится мальчик, с участием Каабака, а продолжена после 2 декабря уже в НМИЦ здоровья детей, пояснили в пресс-службе.
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Михаил КаабакМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваМоскваРоссияОбщество
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