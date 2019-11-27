Врач Каабак возглавит группу трансплантации в Центре здоровья детей

Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Ситуацию прокомментировала Скворцова, отметив, что Каабак не единственный специалист в РФ, который делает такие операции. При этом она заявила, что готова встретиться с врачом и обсудить возникшую проблему. Встреча состоялась во вторник, после нее стало известно, что Каабак останется работать в НЦЗД.