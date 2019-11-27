Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа"

В интернете ранее был опубликован ролик, на котором видно, как Сафронов-Затравкин застрял в туалете на борту самолета. Пианист рассказал агентству, что инцидент произошел три дня назад, когда он возвращался рейсом "Победы" из Казани, где давал в День матери благотворительный концерт в детском доме.

"Один негодяй, сидевший на задних рядах самолета, вместо того, чтобы помочь меня вытащить или хотя бы проявить сочувствие, достал телефон и снимал это дело, чтобы показать друзьям и посмеяться. Может, он меня узнал, думал, что продаст это видео", — сказал пианист.

Сафронов-Затравкин заявил, что, учитывая все обстоятельства, на этого человека он подаст в суд. "Я его найду, он ответит по закону, выплатит штраф, потому что он издевался над человеком, оказавшимся в беспомощной ситуации", — сказал пианист.

Он отметил, что экипаж сработал четко и помог ему выбраться, однако он все же несколько "в обиде на авиакомпанию". "Они могли бы пресечь попытки снимать меня на видео, но они этого не сделали, поэтому в правовом поле мы с ними разберемся", — пояснил собеседник агентства.