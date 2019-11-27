Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T02:25+0300
https://ria.ru/20191127/1561688822.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_cff712b378cf9ebb658c6b07e605ecf9.jpg
РИА Новости

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

23:57 27.11.2019 (обновлено: 02:25 28.11.2019)
3412
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
В интернете ранее был опубликован ролик, на котором видно, как Сафронов-Затравкин застрял в туалете на борту самолета. Пианист рассказал агентству, что инцидент произошел три дня назад, когда он возвращался рейсом "Победы" из Казани, где давал в День матери благотворительный концерт в детском доме.
Российский художник Никас Сафронов
3 августа, 20:13Культура
Более 200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире
"Один негодяй, сидевший на задних рядах самолета, вместо того, чтобы помочь меня вытащить или хотя бы проявить сочувствие, достал телефон и снимал это дело, чтобы показать друзьям и посмеяться. Может, он меня узнал, думал, что продаст это видео", — сказал пианист.
Сафронов-Затравкин заявил, что, учитывая все обстоятельства, на этого человека он подаст в суд. "Я его найду, он ответит по закону, выплатит штраф, потому что он издевался над человеком, оказавшимся в беспомощной ситуации", — сказал пианист.
Он отметил, что экипаж сработал четко и помог ему выбраться, однако он все же несколько "в обиде на авиакомпанию". "Они могли бы пресечь попытки снимать меня на видео, но они этого не сделали, поэтому в правовом поле мы с ними разберемся", — пояснил собеседник агентства.
Пианист признался, что был шокирован, когда узнал, что видео разлетелось в сети. "Сегодня я приехал в Иваново на концерт и узнал, что прославился, но не исполнением Рахманинова или уникальным подходом к Шопену, а тем, что застрял в унитазе. Оказывается, для страны это важная новость", — заключил он.
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. Архивное фото
12 марта 2016, 19:03
Сын Никаса Сафронова насмерть сбил женщину в МосквеПианист Лука Затравкин на автомобиле BMW X6 ночью сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительным данным, она пыталась перейти дорогу на красный свет.
16580455
Обсудить 6
Победа (авиакомпания)Никас СафроновПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Певица София Ротару
Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня
Михаил Шеремет прокомментировал решение Apple по Крыму
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Шеремет осудил претензии Киева к сохранности возвращенных кораблей
Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва
Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию
Передача Украине катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
Президент Украины Владимир Зеленский
США поприветствовали политику Зеленского
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с "консервными банками"
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
07:28Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
07:09СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
Лента новостейМолния