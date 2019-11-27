Эксперт рассказал об угрозе исчезновения устройств Apple из розницы

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) может повлечь уход из розничной продажи устройств производства Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) может повлечь уход из розничной продажи устройств производства Apple , поскольку эта компания принципиально не предустанавливает на свои продукты сторонний софт, не исключает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев

Госдума 21 ноября приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Перечни устройств, программ и порядок его установки будет определять кабмин. Совфед одобрил документ 25 ноября.

"Конкретно одна из проблематик (закона - ред.) в том, что, вероятно, вы не придете в магазин и не сможете купить iPhone просто так, как покупаете его сейчас. Потому что компания Apple принципиально не устанавливает сторонние приложения", - сказал Мариничев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Скорее всего, компания Apple просто перестанет иметь возможность прямых продаж, вы не закажете на apple.ru этот телефон, чтобы его получить в розничный оборот", - полагает Мариничев.

При этом он отметил, что это не значит, что в Россию не будет поставляться техника Apple, ее смогут покупать юрлица. "С точки зрения бизнесовых задач вы сможете все купить, как раньше, но в магазине, у сотового оператора этого не будет. Значит, этим должен заниматься кто-то другой", - сказал интернет-омбудсмен.

"То есть мы немного усложним структуру потребления технологических продуктов на территории РФ, поскольку контроль не на пересечении границы, чтоб там это было (в устройствах российское ПО - ред.), а контроль именно в моменте розничной продажи", - сказал эксперт.

В то же время, отметил он, все же существует возможность реализации компанией Apple закона о предустановке ПО. "У Apple есть свое облако, в котором он мониторит все ПО с точки зрения странового эффекта и так далее, и по умолчанию оно в принципе может быть предустановлено, потому что достаточно легко внести функцию нажатия кнопки, когда из облака разворачивается этот бандл (совокупность ПО, файлов, объеденных по какому-либо признаку - ред.), необходимый для российского потребителя, в моменте старта инсталляции, как только вы выбрали локацию РФ. Это для компании Apple совершенно несложно будет сделать, и вы автоматом получите в момент установки, то есть в момент, когда вы инициализируете свое устройство, набор всех приложений, которые должны быть", - сказал Мариничев.