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РИА Новости

Эксперт рассказал об угрозе исчезновения устройств Apple из розницы

23:56 27.11.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Apple
Логотип Apple
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Apple . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) может повлечь уход из розничной продажи устройств производства Apple, поскольку эта компания принципиально не предустанавливает на свои продукты сторонний софт, не исключает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Госдума 21 ноября приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Перечни устройств, программ и порядок его установки будет определять кабмин. Совфед одобрил документ 25 ноября.

"Конкретно одна из проблематик (закона - ред.) в том, что, вероятно, вы не придете в магазин и не сможете купить iPhone просто так, как покупаете его сейчас. Потому что компания Apple принципиально не устанавливает сторонние приложения", - сказал Мариничев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Скорее всего, компания Apple просто перестанет иметь возможность прямых продаж, вы не закажете на apple.ru этот телефон, чтобы его получить в розничный оборот", - полагает Мариничев.
При этом он отметил, что это не значит, что в Россию не будет поставляться техника Apple, ее смогут покупать юрлица. "С точки зрения бизнесовых задач вы сможете все купить, как раньше, но в магазине, у сотового оператора этого не будет. Значит, этим должен заниматься кто-то другой", - сказал интернет-омбудсмен.
Здание Федеральной антимонопольной службы России
21 ноября, 19:03
В ФАС объяснили необходимость предустановки российского ПО на смартфоны
"То есть мы немного усложним структуру потребления технологических продуктов на территории РФ, поскольку контроль не на пересечении границы, чтоб там это было (в устройствах российское ПО - ред.), а контроль именно в моменте розничной продажи", - сказал эксперт.
В то же время, отметил он, все же существует возможность реализации компанией Apple закона о предустановке ПО. "У Apple есть свое облако, в котором он мониторит все ПО с точки зрения странового эффекта и так далее, и по умолчанию оно в принципе может быть предустановлено, потому что достаточно легко внести функцию нажатия кнопки, когда из облака разворачивается этот бандл (совокупность ПО, файлов, объеденных по какому-либо признаку - ред.), необходимый для российского потребителя, в моменте старта инсталляции, как только вы выбрали локацию РФ. Это для компании Apple совершенно несложно будет сделать, и вы автоматом получите в момент установки, то есть в момент, когда вы инициализируете свое устройство, набор всех приложений, которые должны быть", - сказал Мариничев.
"Поэтому здесь я бы вообще по этому поводу не волновался. Так или иначе, с некоторым набором неудобств, трудностей и трений это все придет в нашу жизнь", - заключил Мариничев.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
21 ноября, 11:28
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
201803210
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Дмитрий МариничевApple iPhoneГосдума РФAppleРоссияТехнологииЭкономика
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