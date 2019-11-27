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РИА Новости

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

23:55 27.11.2019 (обновлено: 01:59 28.11.2019)
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© РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Игорь Ананских посоветовал Киеву совместно с Москвой найти решение по транзиту газа.
"Газпром" уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины — согласиться или нет... Надо искать взаимоинтересные условия", - цитирует его RT.
Парламентарий также поддержал позицию украинского премьер-министра Алексея Гончарука, заявившего о необходимости рассматривать транзит газа на коммерческих условиях.
"Об этом "Газпром" говорит уже много лет: нужно работать на коммерческих условиях, и тогда все получится. Все должно быть взаимовыгодно", — сказал Ананских.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Вчера, 14:31
"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение российской стороны продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от судебных претензий неприемлемым.

Условия Киева

Ранее Гончарук заявил, что Киев настаивает на заключении контракта по европейским правилам и на длительный срок.
По его словам, остальные условия – предмет переговоров между компаниями.
Глава правительства также подчеркнул, что Украина не ведет с Россией отдельных переговоров по прямым поставкам газа.

Переговоры по транзиту

Консультации России, Украины и Еврокомиссии по поводу транзита после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем были переговоры на техническом уровне.
Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины, архивное фото
18 ноября, 19:40
В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
Конкретных решений принято не было.
"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Помимо этого, российская компания ждет позицию Киева по вопросу закупок российского газа напрямую с 2020 года.
"Нафтогаз" отправил "Газпрому" ответ на его предложение, где предложил продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
19 июня 2018, 10:00
Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населенияРейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения – в инфографике Ria.ru.
4812166
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Игорь АнанскихГосдума РФРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Если Окраина ведет себя так как шатножист, а Российская сторона ведется на это.Значит нужно делать вывод.Что с кто то из России преследует свои шкурные интересы. Или я не прав?
28 ноября, 02:09
Ярослав Аксюков
3910303
Тупиковая ситуация. Они не могут отказаться от исков, так как это идёт в разрез с желанием народа. Если они соглясятся - сразу случится очередной майдан. А если они не соглясятся, то Газпрому не выгодно поставлять газ, так как штрафы по их политическим судебным процессам будет больше прибыли. Ведь если Газпром согласится поставлять без отзыва исков, то ничто не помешает в очередной раз подать на него в суд за якобы монопольный транзит газа. В итоге ситуация патовая - можно долго это обсуждать, как и с минскими соглашениями, но поезд никуда не сдвинется. Власти Украины сами себя загнали в угол. Они так ярко расписывали свои пировы победы в судах против Газпрома, что просто не могут взять и повернуть назад. Какими бы не были уступки со стороны Газпрома, любая ответная услуга будет восприниматься, как проигрыш в газовом споре, что для такой слабой власти равносильно удавке - сразу же, как сейчас в Польше, начнутся суды против подписавшихся.
28 ноября, 00:33
Виталий Изотов
2221104
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