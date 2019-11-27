В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Игорь Ананских Депутат Игорь Ананских посоветовал Киеву совместно с Москвой найти решение по транзиту газа.

"Газпром" уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины — согласиться или нет... Надо искать взаимоинтересные условия", - цитирует его RT

Парламентарий также поддержал позицию украинского премьер-министра Алексея Гончарука, заявившего о необходимости рассматривать транзит газа на коммерческих условиях.

"Об этом "Газпром" говорит уже много лет: нужно работать на коммерческих условиях, и тогда все получится. Все должно быть взаимовыгодно", — сказал Ананских.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение российской стороны продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от судебных претензий неприемлемым.

Условия Киева

Ранее Гончарук заявил, что Киев настаивает на заключении контракта по европейским правилам и на длительный срок.

По его словам, остальные условия – предмет переговоров между компаниями.

Глава правительства также подчеркнул, что Украина не ведет с Россией отдельных переговоров по прямым поставкам газа.

Переговоры по транзиту

Консультации России, Украины и Еврокомиссии по поводу транзита после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем были переговоры на техническом уровне.

Конкретных решений принято не было.

"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Помимо этого, российская компания ждет позицию Киева по вопросу закупок российского газа напрямую с 2020 года.