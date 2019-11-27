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РИА Новости

США поприветствовали политику Зеленского

23:49 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. США перед встречей в нормандском формате по Украине приветствуют "сложные шаги" президента Украины Владимира Зеленского и обещают добиваться от партнеров дальнейшего давления на Россию с целью соблюдения минских соглашений, заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"США подтверждают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря между Украиной, Францией, Германией и Россией, первой такой встречей с 2016 года. CША намерены работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию с тем, чтобы она соблюдала свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом", - говорится в заявлении Ортагус.
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"В последние недели президент Украины Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги в направлении мира и реформ, включая дипломатическое общение для продвижения мирного процесса, осуществление дальнейшего размежевания по линии соприкосновения, укрепление принципа верховенства права, создание более здорового инвестиционного климата и упорядочение оборонного сектора на Украине. США довольны тем, что Украина реализует реформы, необходимые для долгосрочной безопасности и процветания. США поддерживают Украину по мере продвижения в мирных переговорах", - добавила Ортагус.
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Владимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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