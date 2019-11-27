США поприветствовали политику Зеленского

"США подтверждают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря между Украиной, Францией, Германией и Россией, первой такой встречей с 2016 года. CША намерены работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию с тем, чтобы она соблюдала свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом", - говорится в заявлении Ортагус.