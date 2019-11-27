Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Речь идет о поезде №71/72 "Белогорье" сообщением Москва–Белгород.

"В поездку на обновленном составе отправились более 600 человек, что составляет более 70% наполняемости. Фирменный поезд "Белогорье" сформирован из 6 купейных и 10 плацкартных вагонов, выполненных в виде двухвагонного сцепа. Такая конструкция позволяет создать более комфортные условия в поездке за счет эффективного использования общего пространства", - сообщили в компании.

Герметичный переход между двумя вагонами сохраняет тепло, улучшает шумоизоляцию, а также обеспечивает безопасное перемещение между вагонами. Гендиректор ФПК Петр Иванов в октябре говорил, что двухвагонный сцеп не имеет хлопающих дверей между вагонами.

© Фото : ФПК В вагоне новых поездов "Федеральной пассажирской компании" © Фото : ФПК В вагоне новых поездов "Федеральной пассажирской компании"

Построил такой подвижной состав для ФПК российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Новые вагоны купе и плацкарт имеют в туалетных комнатах душ, а в сервисных зонах холодильники и микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды.

© Фото : ФПК Новый плацкарт с душем © Фото : ФПК Новый плацкарт с душем

Купе оборудованы розетками, USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки – почти незаметны и выглядят как часть стены. В плацкарте все места оснащены розетками или разъемами USB. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.