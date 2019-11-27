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РИА Новости

Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс

23:09 27.11.2019 (обновлено: 06:09 28.11.2019)
10300
© Фото : ФПКНовые вагоны купе
Новые вагоны купе
© Фото : ФПК
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Речь идет о поезде №71/72 "Белогорье" сообщением Москва–Белгород.
"В поездку на обновленном составе отправились более 600 человек, что составляет более 70% наполняемости. Фирменный поезд "Белогорье" сформирован из 6 купейных и 10 плацкартных вагонов, выполненных в виде двухвагонного сцепа. Такая конструкция позволяет создать более комфортные условия в поездке за счет эффективного использования общего пространства", - сообщили в компании.
Герметичный переход между двумя вагонами сохраняет тепло, улучшает шумоизоляцию, а также обеспечивает безопасное перемещение между вагонами. Гендиректор ФПК Петр Иванов в октябре говорил, что двухвагонный сцеп не имеет хлопающих дверей между вагонами.
© Фото : ФПКВ вагоне новых поездов "Федеральной пассажирской компании"
В вагоне новых поездов Федеральной пассажирской компании
© Фото : ФПК
В вагоне новых поездов "Федеральной пассажирской компании"
Построил такой подвижной состав для ФПК российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Новые вагоны купе и плацкарт имеют в туалетных комнатах душ, а в сервисных зонах холодильники и микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды.
© Фото : ФПКНовый плацкарт с душем
Новый плацкарт с душем
© Фото : ФПК
Новый плацкарт с душем
Купе оборудованы розетками, USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки – почти незаметны и выглядят как часть стены. В плацкарте все места оснащены розетками или разъемами USB. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.
Добавляется, что в туалетных комнатах размещены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилки для рук. Кроме того, в одной из комнат установили пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.
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ТуризмФедеральная пассажирская компанияРЖДМоскваБелгородОбщество
Популярные комментарии
Москва–Белгород это что, дальнее следование!? Вы серьезно? То есть, там без душу ну никак? Я фигею. Если для "дальнего следования" Москва -Белгород сделали душ, то для моего поезда из Сибири ( 5 суток), должны построить баню с бассейном.
28 ноября, 03:19
Никита Ермаков
2520003
Я так понимаю, что пока один моется - остальные в очереди в туалет стоят?
28 ноября, 01:25
ПСПетр Симонов
1770100
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