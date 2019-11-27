В Раде усомнились в готовности Зеленского ко встрече с Путиным

Ранее в среду помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины на полях "нормандского" саммита 9 декабря в Париже. Путин и Зеленский несколько раз общались по телефону, но лично пока не встречались.