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РИА Новости

В Раде усомнились в готовности Зеленского ко встрече с Путиным

23:06 27.11.2019 (обновлено: 23:07 27.11.2019)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украинский депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что президент Владимир Зеленский не готов к отдельной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее в среду помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины на полях "нормандского" саммита 9 декабря в Париже. Путин и Зеленский несколько раз общались по телефону, но лично пока не встречались.
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"Честно, я не знаю, готов ли наш президент к лобовой встрече с очень сильным, хитрым и опытным политиком. Хочется, чтобы он был на равных с Путиным, но это не на велосипеде ездить. По моему мнению, наш президент пока не на равных с мировой политической элитой", - заявил Власенко в среду в эфире телеканала NewsOne.
"Нормандский" формат переговоров по Украине включает Украину, Россию, Германию и Францию. Нынешний саммит будет третьим, на втором саммите было принято соглашение "Минск-2".
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