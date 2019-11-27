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РИА Новости

СМИ: в Ираке демонстранты подожгли иранское консульство

22:58 27.11.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanИракские военные во время антиправительственной акции протеста
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста
© AP Photo / Hadi Mizban
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Демонстранты подожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что десятки демонстрантов пострадали в ходе столкновений с силами безопасности около иранского консульства в Наджафе. По данным источника в сфере безопасности, число пострадавших превысило 80 человек. В провинции введен комендантский час.
По словам источника агентства, демонстранты ворвались в здание консульства и подожгли его. Он добавил, что иранская дипломатическая миссия покинула консульство под защитой за десять минут до поджога.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.
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26 ноября, 15:40
В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
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ИракИранВ мире
Популярные комментарии
Помнится мне на Украине тоже поджигали российское посольство, сейчас иранское в Ираке. ,, Какой незнакомвй подчерк''. Кто кукловод поджигателей? ''. Даже интересно, кто бы это мог быть?.......
27 ноября, 23:59
KKlenowiy.klen
1100620
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