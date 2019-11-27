СМИ: в Ираке демонстранты подожгли иранское консульство

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Демонстранты подожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Демонстранты подожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака , сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что десятки демонстрантов пострадали в ходе столкновений с силами безопасности около иранского консульства в Наджафе. По данным источника в сфере безопасности, число пострадавших превысило 80 человек. В провинции введен комендантский час.

По словам источника агентства, демонстранты ворвались в здание консульства и подожгли его. Он добавил, что иранская дипломатическая миссия покинула консульство под защитой за десять минут до поджога.