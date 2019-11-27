В Свердловской области оторвалась льдина с двумя подростками-рыбаками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Два подростка-рыбака оторвались на льдине на Рефтинском водохранилище в поселке Рефтинский Свердловской области, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
Сообщение о происшествии поступило в ГУМЧС в 16.55 (14.55 мск).
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"К месту происшествия незамедлительно выехали аварийно-спасательные службы. Оторвавшуюся льдину прибило к острову на акватории водохранилища, находящегося на расстоянии 500 метров от берега. Рыбаки вышли на остров, угрозы их жизни и здоровью не было", - говорится в сообщении.
Затем к водохранилищу прибыли первые спасательные подразделения. Оценив обстановку, они приняли решение направить к острову надувную лодку. Спасательная операция длилась менее часа.
Пострадавшими оказались два подростка, которые были переданы для осмотра бригаде скорой помощи. Медики оценили их состояние как удовлетворительное. Всего к спасательной операции привлекались 19 человек личного состава, девять единиц техники, уточняет ГУМЧС.