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РИА Новости

В Свердловской области оторвалась льдина с двумя подростками-рыбаками

22:45 27.11.2019 (обновлено: 22:47 27.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРыбак-любитель
Рыбак-любитель
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рыбак-любитель. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Два подростка-рыбака оторвались на льдине на Рефтинском водохранилище в поселке Рефтинский Свердловской области, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
Сообщение о происшествии поступило в ГУМЧС в 16.55 (14.55 мск).
Сотрудники МЧС
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"К месту происшествия незамедлительно выехали аварийно-спасательные службы. Оторвавшуюся льдину прибило к острову на акватории водохранилища, находящегося на расстоянии 500 метров от берега. Рыбаки вышли на остров, угрозы их жизни и здоровью не было", - говорится в сообщении.
Затем к водохранилищу прибыли первые спасательные подразделения. Оценив обстановку, они приняли решение направить к острову надувную лодку. Спасательная операция длилась менее часа.
Пострадавшими оказались два подростка, которые были переданы для осмотра бригаде скорой помощи. Медики оценили их состояние как удовлетворительное. Всего к спасательной операции привлекались 19 человек личного состава, девять единиц техники, уточняет ГУМЧС.
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МЧС РФСвердловская областьПроисшествия
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