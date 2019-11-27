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РИА Новости

Помпео поддержал президента Колумбии на фоне протестов

22:42 27.11.2019 (обновлено: 23:53 27.11.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил в телефонном разговоре поддержку президенту Колумбии Ивану Дуке перед лицом протестов, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео приветствовал национальный диалог, который президент Дуке созвал в Колумбии в ответ на недавние демонстрации... Госсекретарь Помпео подтвердил твердую поддержку США правительству Колумбии в его усилиях обеспечить мирное демократичное выражение мнений", - говорится в заявлении госдепа.
Колумбия
22 ноября, 11:16
Эксперт оценил возможные последствия протестов в Колумбии
В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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Иван ДукеМайк ПомпеоСШАКолумбияВ мире
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