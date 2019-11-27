Помпео поддержал президента Колумбии на фоне протестов

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео выразил в телефонном разговоре поддержку президенту Колумбии Ивану Дуке перед лицом протестов, сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео приветствовал национальный диалог, который президент Дуке созвал в Колумбии в ответ на недавние демонстрации... Госсекретарь Помпео подтвердил твердую поддержку США правительству Колумбии в его усилиях обеспечить мирное демократичное выражение мнений", - говорится в заявлении госдепа.

В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.