В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Шестеро российских туристов, пострадавших в ДТП в Доминикане, остаются в тяжелом состоянии, при этом в больницах все еще находятся 25 человек, сообщила пресс-служба Ростуризма.
"В настоящее время в больницах находятся 25 человек, из них 6 - в тяжелом состоянии, у 19 - травмы средней и легкой тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.
Все медицинские расходы на территории Доминиканской Республики осуществляются за счет компании ERV в рамках страховой суммы, отмечает Ростуризм. Также сообщается, что 13 из попавших в ДТП туристов уже вылетели или ожидают вылета в Россию.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану по линии туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.