В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Шестеро российских туристов, пострадавших в ДТП в Шестеро российских туристов, пострадавших в ДТП в Доминикане , остаются в тяжелом состоянии, при этом в больницах все еще находятся 25 человек, сообщила пресс-служба Ростуризма

"В настоящее время в больницах находятся 25 человек, из них 6 - в тяжелом состоянии, у 19 - травмы средней и легкой тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

Все медицинские расходы на территории Доминиканской Республики осуществляются за счет компании ERV в рамках страховой суммы, отмечает Ростуризм. Также сообщается, что 13 из попавших в ДТП туристов уже вылетели или ожидают вылета в Россию.