Пилот Юсупов объяснил, почему редко участвует в мероприятиях

"В соцсетях пишут. Первые дни было очень много сообщений. Приглашают многие на мероприятия, форумы, открытые уроки. То есть очень много предложений", - сказал Юсупов.

"Времени просто нет, потому что я такой же человек, как и все, у меня есть семья и дети. Нужно работать, какие-то домашние дела делать. То есть я разорваться не могу. Времени мало", - сказал он.