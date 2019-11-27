Пилот Юсупов объяснил, почему редко участвует в мероприятиях

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пилот Дамир Юсупов, посадивший аварийный лайнер А321 на кукурузном поле, рассказал, что ему часто пишут в социальных сетях с приглашением принять участие в различных мероприятиях, но нужно уделять время семье и работе.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые повредили двигатели. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
"В соцсетях пишут. Первые дни было очень много сообщений. Приглашают многие на мероприятия, форумы, открытые уроки. То есть очень много предложений", - сказал Юсупов.
При этом, отметил пилот, такая слава отнимает у него много сил.
"Времени просто нет, потому что я такой же человек, как и все, у меня есть семья и дети. Нужно работать, какие-то домашние дела делать. То есть я разорваться не могу. Времени мало", - сказал он.
15 ноября, 05:05Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров