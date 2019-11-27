В Бельгии назвали условие отмены запрета на ритуальный забой скота

ЖЕНЕВА, 27 ноя - РИА Новости. Отмена закона, запрещающего ритуальный забой скота в Бельгии для иудеев и мусульман, возможна лишь в случае давления стран вроде США на местные власти, заявил РИА Новости член бельгийского парламента Михаэль Фрайлих.

В 2019 году в бельгийских регионах Фландрия и Валлония вступил в силу запрет на убой скота болезненным способом, это вызвало недовольство мусульманской и еврейской общин. Еврейский ритуал шхита требует, чтобы в момент убоя животное было в сознании. Этот закон европейские общины обсудили на конференции Совета раввинов Европы, которая прошла в Женеве с 25 по 27 ноября.

"Еврейская община обратилась в европейский суд по правам человека, чтобы исправить ситуацию. Ведь этот закон стал символическим для многих стран Европы. В Бельгии очень большая община и она была удручена принятием закона. Бельгийские власти, как я думаю, не отменят закон. Это может случиться только под давлением извне - например, по решению Европейского суда по правам человека. Или же под давлением других государств, таких как США", - сказал бельгийский депутат в кулуарах конференции.

При этом отмена запрета на убой скота, по мнению Фрайлиха, вряд ли станет причиной массового исхода евреев из страны, о котором сейчас активно идут разговоры. Однако сейчас верующие, по его словам, обсуждают более серьезную проблему, которая может поставить под угрозу существования иудейские общины в этой стране и в Европе в целом.

"Сейчас активно обсуждается вопрос запрета на обрезание. Этот обряд, брит-мила, сейчас является объектом нападок в ряде европейских стран - сторонники запрета против его проведения над детьми. А это ведь крайне важный ритуал в иудаизме", - отмечает депутат.