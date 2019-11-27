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Религия и мировоззрение.
2019-11-27T22:27+0300
https://ria.ru/20191127/1561687338.html
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РИА Новости

В Бельгии назвали условие отмены запрета на ритуальный забой скота

22:27 27.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКоровы на пастбище на острове Пику. Остров входит в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане
Коровы на пастбище на острове Пику. Остров входит в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 27 ноя - РИА Новости. Отмена закона, запрещающего ритуальный забой скота в Бельгии для иудеев и мусульман, возможна лишь в случае давления стран вроде США на местные власти, заявил РИА Новости член бельгийского парламента Михаэль Фрайлих.
В 2019 году в бельгийских регионах Фландрия и Валлония вступил в силу запрет на убой скота болезненным способом, это вызвало недовольство мусульманской и еврейской общин. Еврейский ритуал шхита требует, чтобы в момент убоя животное было в сознании. Этот закон европейские общины обсудили на конференции Совета раввинов Европы, которая прошла в Женеве с 25 по 27 ноября.
"Еврейская община обратилась в европейский суд по правам человека, чтобы исправить ситуацию. Ведь этот закон стал символическим для многих стран Европы. В Бельгии очень большая община и она была удручена принятием закона. Бельгийские власти, как я думаю, не отменят закон. Это может случиться только под давлением извне - например, по решению Европейского суда по правам человека. Или же под давлением других государств, таких как США", - сказал бельгийский депутат в кулуарах конференции.
При этом отмена запрета на убой скота, по мнению Фрайлиха, вряд ли станет причиной массового исхода евреев из страны, о котором сейчас активно идут разговоры. Однако сейчас верующие, по его словам, обсуждают более серьезную проблему, которая может поставить под угрозу существования иудейские общины в этой стране и в Европе в целом.
"Сейчас активно обсуждается вопрос запрета на обрезание. Этот обряд, брит-мила, сейчас является объектом нападок в ряде европейских стран - сторонники запрета против его проведения над детьми. А это ведь крайне важный ритуал в иудаизме", - отмечает депутат.
"Вы знаете, 5-10 лет назад то же говорили и про шхиту - мол, ее никто не запретит. Но мы видим, что все произошло иначе. Поэтому я не знаю, запретят ли обрезание, во всяком случае еврейская община должна бороться за право спокойно совершать свои религиозные обряды", - заключает он.
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4 мая 2018, 08:00Религия и мировоззрение.
"Нас не понимают". Евреи и мусульмане восстали против европейских ценностей
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Религия и мировоззрение.Новости - Религия и мировоззрениеЕвропейский судБельгияЕвропаСШАВ мире
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