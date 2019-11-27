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Религия и мировоззрение.
2019-11-27T22:24+0300
https://ria.ru/20191127/1561687268.html
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РИА Новости

Раввины поблагодарили филантропа, который выкупил личные вещи Гитлера

22:24 27.11.2019
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© Фото : предоставлено "Henry Aldridge and Son"Телефонная книга, предположительно принадлежавшая Адольфу Гитлеру
Телефонная книга, предположительно принадлежавшая Адольфу Гитлеру
© Фото : предоставлено "Henry Aldridge and Son"
ЖЕНЕВА, 27 ноя - РИА Новости. Еврейские общины стран Европы поблагодарили ливанского бизнесмена Абдуллу Шатилью за то, что он выкупил на аукционе за 600 тысяч евро личные вещи Адольфа Гитлера и отдал их музею Яд-Вашем в Израиле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ноябре аукционный дом Herman Historica в Баварии устроил распродажу личных вещей Адольфа Гитлера. Решение вызвало негативную реакцию, прежде всего, его осудили представители еврейской общины. В итоге ливанский бизнесмен и филантроп, живущий в Швейцарии, Абдулла Шатилья выкупил десять предметов, в числе которых шляпа Гитлера, печатная машинка, письма и издание "Майн кампф".
Глава Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт вручил Шатилье символический подарок в знак благодарности - шофар, иудейский ритуальный инструмент. Церемония состоялась в рамках трехдневной конференции Совета раввинов, которая проходит в Женеве и где обсуждаются актуальные проблемы и угрозы существованию еврейской общине в Европе.
"Я совершенно случайно прочитал о том, что будет распродажа вещей Гитлера и что еврейские общины сильно возмущены этим фактом. Я верю, что вещи, принадлежавшие самому злому человеку за всю историю, не должны принадлежать кому-либо, кроме евреев", - признался Шатилья корреспонденту РИА Новости.
По его словам, сейчас в Европе стремительно растет популизм, который, в свою очередь, ведет к антисемитизму. Это, как подчеркнул он, негативно влияет не только на евреев, но и на другие этнические и религиозные меньшинства, которые проживают в Европе.
"Первые мысль, которая пришла мне в голову после приобретения этих вещей - поскорее сжечь их. Потому что вещи, принадлежавшие этому человеку, не должны существовать в принципе. Гитлер - персональное воплощение зла, не только для евреев, но и для всего мира", - говорит бизнесмен.
Однако потом он понял, что "это было бы большой ошибкой". В итоге Шатилья решил пожертвовать вещи в мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд-Вашем. "Я христианин, я ливанец и моих родственников Холокост не коснулся. Но я верю, что мой поступок внесет вклад в улучшение мира, развития добрых взаимоотношений между людьми. Я верю в людей, я верю, что мы можем сделать друг друга лучше", - признается он.
Бизнесмен отметил, что не хотел, чтобы эти вещи использовали для пропаганды различные неонацистские организации, коих в Европе сейчас немало. По его словам, он получил "тысячи сообщений" от евреев, которые назвали его поступок героическим.
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Религия и мировоззрение.Пинхас ГольдшмидтНовости - Религия и мировоззрениеЖенева (город)ЕвропаБаварияАдольф ГитлерВ мире
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