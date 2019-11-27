Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Ракка и Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Каджла в провинции Ракка, Кобани – Марвах, Аджами – Авшария, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - сказал он.
Кроме того, армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес – Эль-Хура – Метрас – Квайрес.