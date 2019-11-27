Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии

Лавров оценил работу канала российских и американских военных по Сирии

Лавров оценил работу канала российских и американских военных по Сирии

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Каджла в провинции Ракка, Кобани – Марвах, Аджами – Авшария, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - сказал он.