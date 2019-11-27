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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-27T22:18+0300
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РИА Новости

Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии

22:17 27.11.2019 (обновлено: 22:18 27.11.2019)
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Ракка и Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Каджла в провинции Ракка, Кобани – Марвах, Аджами – Авшария, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - сказал он.
Кроме того, армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес – Эль-Хура – Метрас – Квайрес.
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