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РИА Новости

В Липецке 8,5 тысячи человек остались без холодной воды из-за аварии

22:12 27.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кран в ванной комнате. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Прорыв трубопровода оставил без холодного водоснабжения около 8,5 тысячи жителей Липецка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения по ул. Кутузова, 1 было отключено холодное водоснабжения в районе Сокола. Подвоз воды организован по адресам: ул. Ушинского, 9/2, ул. Кутузова, 1, 40 лет Октября, 39", - говорится в сообщении Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК).
По данным ЛГЭК, произошел прорыв на трубе диаметром 300 миллиметров.
"В зону отключения попали почти 300 домов с населением около 8,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работы по устранению аварии планируется завершить до конца среды, 27 ноября.
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