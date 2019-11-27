В Липецке 8,5 тысячи человек остались без холодной воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Прорыв трубопровода оставил без холодного водоснабжения около 8,5 тысячи жителей Прорыв трубопровода оставил без холодного водоснабжения около 8,5 тысячи жителей Липецка , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения по ул. Кутузова, 1 было отключено холодное водоснабжения в районе Сокола. Подвоз воды организован по адресам: ул. Ушинского, 9/2, ул. Кутузова, 1, 40 лет Октября, 39", - говорится в сообщении Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК).

По данным ЛГЭК, произошел прорыв на трубе диаметром 300 миллиметров.

"В зону отключения попали почти 300 домов с населением около 8,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.