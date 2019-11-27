Глава МИД Франции пригрозил Ирану санкциями из-за несоблюдения СВПД

"Надо сказать, что усилия по деэскалации, которые мы пытались предпринять, которые предпринимал президент республики несколько раз, ни к чему не привели по целому ряду причин. Потому что со стороны иранских властей было нарушение порядка СВПД. Каждые два месяца появляется дополнительная зарубка (со стороны Ирана – ред)… Сегодня мы задаемся вопросом – я говорю об этом четко – о применении механизма по урегулированию разногласий, который предусмотрен в этом договоре", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания Франции.

По словам министра, учитывая последовательность действий со стороны иранских властей по несоблюдению СВПД, "такой вопрос возникает". "Но мы по-прежнему выступаем за деэскалацию", - подчеркнул министр.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.