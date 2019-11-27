В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Полиция Полиция Москвы возбудила уголовное дело против строителей, обманувших жительницу города, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь идет о известной писательнице Александре Марининой.

"В полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что запланировала косметический ремонт в своей квартире. Заявитель заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату. Однако в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были", - сказал Титов.

По его словам, строительная бригада, производившая ремонт, не окончила его, покинув объект. Заказчицей договор в одностороннем порядке был расторгнут в связи с нарушением сроков его исполнения.

В итоге полиция Москвы по результатам проведённой проверки приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".