Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T21:52+0300
https://ria.ru/20191127/1561686674.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу

21:51 27.11.2019 (обновлено: 21:52 27.11.2019)
2542
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Полиция Москвы возбудила уголовное дело против строителей, обманувших жительницу города, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь идет о известной писательнице Александре Марининой.
"В полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что запланировала косметический ремонт в своей квартире. Заявитель заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату. Однако в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были", - сказал Титов.
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
14 ноября, 14:24
В Воронеже братья обманули 75 человек на липовых сделках с недвижимостью
По его словам, строительная бригада, производившая ремонт, не окончила его, покинув объект. Заказчицей договор в одностороннем порядке был расторгнут в связи с нарушением сроков его исполнения.
В итоге полиция Москвы по результатам проведённой проверки приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Как пояснили РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшей является известная автор детективов, писательница Александра Маринина.
3361016
Обсудить 3
ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Логотип компании Apple
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Автомобиль марки Ока во дворе по улице Зенцова в Уфе
В Уфе выясняют причины появления окровавленной "Оки" в одном из дворов
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Строительство газопровода Северный поток-2
Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Министр обороны Албании заплакала, читая имена жертв землетрясения
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Певица София Ротару
Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Петербургский институт ядерной физики
Ученые Росатома предложили построить прототип нового "супер-реактора"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
07:28Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
07:09СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
Лента новостейМолния