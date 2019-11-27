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Республика Дагестан
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РИА Новости

Развитие промысла кильки в Дагестане привлечет 3,2 млрд руб инвестиций

21:45 27.11.2019 (обновлено: 21:46 27.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкФасовка консервов на рыбоконсервном комбинате
Фасовка консервов на рыбоконсервном комбинате
© РИА Новости / Игорь Чуприн
Перейти в фотобанк
Фасовка консервов на рыбоконсервном комбинате. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 ноя – РИА Новости. Возрождение промышленного вылова кильки и ее переработки на территории Дагестана обеспечит приток 3,2 миллиардов рублей инвестиций в экономику региона и создаст более 1500 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
На очередном заседании правительства республики с участием глав ряда муниципалитетов и руководства предприятий рыбодобычи и переработки обсудили развитие рыбной отрасли республики.
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В ходе заседания был отмечен значительный прогресс в добыче кильки. Так, если в 2018 году рыбные артели Дагестана добыли 1120 тонн кильки, то на текущий момент объем выловленной в 2019 году рыбы уже составил 3045 тонн. По оценке специалистов ФГБНУ "ВНИРО", запасы кильки в Каспии позволяют увеличить ее добычу до 95,5 тысяч тонн в год.
Глава Минприроды региона Набиюла Карачаев обозначил задачу на 2020 год – выход на добычу 30 тысяч тонн кильки в год.
"В настоящее время в акватории республики работает три судна, ведутся переговоры о привлечении дополнительных судов из других регионов с целью доведения их количества к концу года до восьми, а в последующем – до 30-40. В 2018 году начата реконструкция Рыбного терминала морского порта Махачкалы, что, вместе с восстановлением рыбопромыслового флота, позволит увеличить объемы добычи. Также хочу сказать, что в вопросах возрождения рыбной отрасли республики существует понимание между профильными ведомствами и руководством региона в лице Владимира Васильева", - отметил министр.
Как отметил на заседании председатель правительства Дагестана Артём Здунов, объем добытой рыбы с каждым днем увеличивается и ее необходимо обрабатывать. "Должны быть созданы новые рабочие места, перерабатывающие мощности. Площади мы для этого подобрали, осталось их оформить под производство, что и будет сделано в максимально короткие сроки. Они устраивают как рыбаков, так и переработчиков", - сказал он.
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В ходе совещания принято решение о строительстве цеха первичной переработки кильки в Рыбном порту. Его планируемая мощность составит до 100 тонн шоковой заморозки в сутки с возможностью хранения до 1500 тонн замороженной продукции. Требуемый объем инвестиций для реализации поставленной задачи составит 150 миллионов рублей.
В рамках совещания также обсуждена возможность строительства двух заводов по выпуску мороженой продукции, копчения, рыбных пресервов и консервов.
Инвестиционный проект по строительству одного завода, в Каякентском районе, инициировало руководство ООО "Дагрыбпром". Мощность завода составит 20-30 миллионов условных банок консервов в год. Объем инвестиций для реализации проекта -около 1,2 миллиарда рублей.
Исполнительный директор ГК "Балтийский берег" Константин Петров также выразил готовность реализовать в в Дагестане совместный с ООО "Норд-Флот" инвестпроект с общим объемом финансовых вливаний около 2 миллиардов рублей.
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На первом этапе в рамках проекта по развитию рыбной отрасли республики в следующем году инвесторами планируется строительство рыбоперерабатывающего предприятия на территории Рыбного порта Махачкалы. Второй этап подразумевает открытие консервного завода мощностью 50 миллионов условных банок в год. В дальнейшей перспективе не исключается возможность открытия завода по производству рыбьего жира и муки.
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Республика ДагестанМинистерство природных ресурсов и экологии РФДагестанМахачкалаЭкономика
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