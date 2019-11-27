Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-11-27T21:41+0300
https://ria.ru/20191127/1561686487.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155847/60/1558476096_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8a10a3409713171a5320ad03edfb0666.jpg
РИА Новости

Закон о виноделии в РФ даст импульс виноградарству в Дагестане

21:40 27.11.2019 (обновлено: 21:41 27.11.2019)
81
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГроздь винограда
Гроздь винограда
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Гроздь винограда. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 ноя – РИА Новости. Принятие федерального закона о развитии виноделия в России позволит решить актуальные проблемы отраслей виноградарства и виноделия в Дагестане и избавит регион от фальсификатов, считает зампред правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
В пресс-службе главы и правительства РД процитировали слова заместителя председателя правительства на совещании в Совете Федерации, где обсуждался проект ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".
Два бокала красного и белого вина
20 ноября, 15:55РИА Наука
Ученые приблизились к разгадке тайны идеального винограда
"Обсуждаемый документ – это возможность вывести на новый государственный уровень решение важнейших вопросов виноградарства, виноделия и коньячного производства. Сегодня главная задача заключается в избавлении рынка от фальсифицированной продукции… Этот законопроект даст дополнительный импульс развитию виноградарства в Дагестане", - сказал Абдулмуслимов.
Вице-премьер также напомнил, что с инициативой принятия закона выступили главы ведущих винодельческих регионов России, в том числе глава Дагестана Владимир Васильев. Кроме того, Абдулмуслимов отметил, что законопроект "обделил вниманием" коньячную продукцию и внес на рассмотрение в профильные комитеты Федерального Собрания предложения по его доработке, -сообщили в пресс-службе.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
26 ноября, 16:40
Киселев рассказал о перспективах российского виноделия
Госдума уже приняла проект закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" 19 ноября в первом чтении. Второе и третье чтение законопроекта состоится в середине декабря. В проекте обозначены правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Новый закон призван создать условия для повышения качества и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
200000
Обсудить 0
Республика ДагестанРоссияДагестанМахачкалаЭкономика
Рекомендуем
Фасовка консервов на рыбоконсервном комбинате
Развитие промысла кильки в Дагестане привлечет 3,2 млрд руб инвестиций
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева призвала сделать микроклимат в школах доброжелательнее
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Людмила Вербицкая — филолог, который мог поправить президента
Прокуратура
Прокуратура Дагестана выявила хищения в сфере энергетики
Завод
"Химинвест" не будет строить нитроцеллюлозный завод в Лермонтове
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой в Санкт-Петербурге
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Дональд Трамп на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
СМИ: Минюст США не обнаружил внедрения агентов ФБР в штаб Трампа
Кот
В Москве пожарные распилили трехметровый забор для спасения кошки
Строительство газопровода Северный поток-2
Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"
Президент Боливии Эво Моралес
Эво Моралес заявил, что его разыскивает Интерпол
Продажа сигарет
Исследование: в России выросла доля нелегальной табачной продукции
Церемония прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой
Путин примет участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли проект о предельном возрасте ректоров вузов
Экс-президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер
Мишел Темер рассказал о разговоре с Трампом о вторжении в Венесуэлу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
07:28Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
07:09СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
Лента новостейМолния