Закон о виноделии в РФ даст импульс виноградарству в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 ноя – РИА Новости. Принятие федерального закона о развитии виноделия в России позволит решить актуальные проблемы отраслей виноградарства и виноделия в Принятие федерального закона о развитии виноделия в России позволит решить актуальные проблемы отраслей виноградарства и виноделия в Дагестане и избавит регион от фальсификатов, считает зампред правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В пресс-службе главы и правительства РД процитировали слова заместителя председателя правительства на совещании в Совете Федерации, где обсуждался проект ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".

"Обсуждаемый документ – это возможность вывести на новый государственный уровень решение важнейших вопросов виноградарства, виноделия и коньячного производства. Сегодня главная задача заключается в избавлении рынка от фальсифицированной продукции… Этот законопроект даст дополнительный импульс развитию виноградарства в Дагестане", - сказал Абдулмуслимов.

Вице-премьер также напомнил, что с инициативой принятия закона выступили главы ведущих винодельческих регионов России, в том числе глава Дагестана Владимир Васильев. Кроме того, Абдулмуслимов отметил, что законопроект "обделил вниманием" коньячную продукцию и внес на рассмотрение в профильные комитеты Федерального Собрания предложения по его доработке, -сообщили в пресс-службе.