В Москве пожарные распилили трехметровый забор для спасения кошки

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Помощь сотрудников пожарно-спасательного центра Помощь сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы понадобилась кошке, которая на заборе высотой почти три метра проткнула лапу арматурой, вместе с фрагментом забора животное доставили в ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧСиПБ.

"В аварийно-спасательный отряд №5 позвонили очевидцы. По их словам, на заборе высотой около трех метров взывает о помощи кошка, ее лапа проткнута арматурой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент приезда спасателей животное сильно кричало и не могло самостоятельно выбраться.

"Мы установили лестницу, зафиксировали кошку мягкими носилками и одеялом. При помощи гидравлического инструмента перекусили арматуру и электрорезом спилили уголок", - приводит пресс-служба слова старшего дежурной смены Андрея Макарова.

Охранники предприятия ПАО "МОЭК", на территории которого произошел инцидент, помогали спасателям держать лестницу.

"Вместе с куском забора мы доставили котика в ближайшую ветеринарную клинику на Сиреневом бульваре", - добавил Андрей Макаров.

Он отметил, что врач травматолог Михаил Максимов бесплатно провел операцию, в ходе которой ему помогала хирургическая сестра Фаина. Спасатели оставались рядом с кошкой на протяжении всей операции, которая длилась почти час.

Представитель департамента отметил, что спасенная кошка была без ошейника и, возможно, жила на улице. Спасатели уже нашли волонтера, который заберет ее на время восстановления.