Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T21:30+0300
https://ria.ru/20191127/1561686375.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155231/05/1552310544_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_3f7378482346c8d5ebb9b0a6d0ff9be1.jpg
РИА Новости

В Москве пожарные распилили трехметровый забор для спасения кошки

21:30 27.11.2019
995
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКот
Кот
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кот. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Помощь сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы понадобилась кошке, которая на заборе высотой почти три метра проткнула лапу арматурой, вместе с фрагментом забора животное доставили в ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧСиПБ.
"В аварийно-спасательный отряд №5 позвонили очевидцы. По их словам, на заборе высотой около трех метров взывает о помощи кошка, ее лапа проткнута арматурой", - сказал собеседник агентства.
Котенок
20 ноября, 15:57Хорошие новости
В Чебоксарах разобрали стену магазина, чтобы освободить застрявшего кота
По его словам, в момент приезда спасателей животное сильно кричало и не могло самостоятельно выбраться.
"Мы установили лестницу, зафиксировали кошку мягкими носилками и одеялом. При помощи гидравлического инструмента перекусили арматуру и электрорезом спилили уголок", - приводит пресс-служба слова старшего дежурной смены Андрея Макарова.
Охранники предприятия ПАО "МОЭК", на территории которого произошел инцидент, помогали спасателям держать лестницу.
"Вместе с куском забора мы доставили котика в ближайшую ветеринарную клинику на Сиреневом бульваре", - добавил Андрей Макаров.
Он отметил, что врач травматолог Михаил Максимов бесплатно провел операцию, в ходе которой ему помогала хирургическая сестра Фаина. Спасатели оставались рядом с кошкой на протяжении всей операции, которая длилась почти час.
Сотрудники добровольной организации СпасРезерв во время спасения котенка из отверстия столба
4 ноября, 12:45
В Москве спасли застрявшего внутри столба котенка
Представитель департамента отметил, что спасенная кошка была без ошейника и, возможно, жила на улице. Спасатели уже нашли волонтера, который заберет ее на время восстановления.
"Приятно, что есть такие неравнодушные люди. И доктор, который сделал операцию, и заявитель, который вызвал помощь, и волонтер, что приютил на сегодня кошку, и волонтер, который заберет ее завтра", - резюмировал спасатель Андрей Макаров.
8921112
Обсудить 2
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Сейсмограф. Архивное фото
Возле Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу
Логотип компании Apple
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Рыбак-любитель
В Свердловской области оторвалась льдина с двумя подростками-рыбаками
Строительство газопровода Северный поток-2
Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Министр обороны Албании заплакала, читая имена жертв землетрясения
Отделение ПриватБанка
Минфин Украины передал Приватбанк кабинету министров
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Путин призвал петербуржцев не зацикливаться на теме Украины
Экс-президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер
Мишел Темер рассказал о разговоре с Трампом о вторжении в Венесуэлу
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Президент Боливии Эво Моралес
Эво Моралес заявил, что его разыскивает Интерпол
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
07:28Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
07:09СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
Лента новостейМолния