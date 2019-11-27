В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским.
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал журналистам, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода", и теперь полуостров отображается как российская территория.
"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - написал Пристайко в твиттере, отметив, что чувствует себя именно так.
При этом дипломат высоко оценил продукцию Apple. По его мнению, политика не является сильной стороной компании.
Вчера, 01:47NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Комментируя решение Apple, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала этот шаг ожидаемым. По ее мнению, рано или поздно США примет выбор крымчан и на государственном уровне. Министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов также поприветствовал новвоведение. Он отметил, что полуостров развивается, несмотря ни на какие санкционные преграды.