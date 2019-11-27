В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал журналистам, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода", и теперь полуостров отображается как российская территория.

При этом дипломат высоко оценил продукцию Apple. По его мнению, политика не является сильной стороной компании.

Комментируя решение Apple, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала этот шаг ожидаемым. По ее мнению, рано или поздно США примет выбор крымчан и на государственном уровне. Министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов также поприветствовал новвоведение. Он отметил, что полуостров развивается, несмотря ни на какие санкционные преграды.