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РИА Новости

В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму

21:20 27.11.2019 (обновлено: 03:15 28.11.2019)
79141
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским.
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал журналистам, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода", и теперь полуостров отображается как российская территория.
"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - написал Пристайко в твиттере, отметив, что чувствует себя именно так.
При этом дипломат высоко оценил продукцию Apple. По его мнению, политика не является сильной стороной компании.
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Комментируя решение Apple, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала этот шаг ожидаемым. По ее мнению, рано или поздно США примет выбор крымчан и на государственном уровне. Министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов также поприветствовал новвоведение. Он отметил, что полуостров развивается, несмотря ни на какие санкционные преграды.
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КрымРоссияУкраинаВ миреВадим Пристайко
Популярные комментарии
Крым - это Россия! Так было и так будет всегда!
27 ноября, 21:33
vvladimsam
22200026
Какая боль, какая боль, Apple - Украина 1:0!😂😂😂😂
27 ноября, 21:39
Супер Марио
139790004
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