Мишел Темер рассказал о разговоре с Трампом о вторжении в Венесуэлу

"Трамп пригласил на обед меня, президентов Колумбии (Хуана Мануэля Санчеса) и Панамы (Хуана Карлоса Варелу). Он нас спросил, как организовать интервенцию в Венесуэлу. Сантос и я сказали, что будем принимать дипломатические решения. Что не собираемся что-то делать в военном духе", - приводит издание слова Темера, который выступал на мероприятии в Мадриде.