Мишел Темер рассказал о разговоре с Трампом о вторжении в Венесуэлу

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что американский лидер Дональд Трамп обсуждал с ним план военной интервенции в Венесуэлу, сообщает портал ибероамериканских новостей ALnavío.
По словам Темера, разговор состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Трамп пригласил на обед меня, президентов Колумбии (Хуана Мануэля Санчеса) и Панамы (Хуана Карлоса Варелу). Он нас спросил, как организовать интервенцию в Венесуэлу. Сантос и я сказали, что будем принимать дипломатические решения. Что не собираемся что-то делать в военном духе", - приводит издание слова Темера, который выступал на мероприятии в Мадриде.
Когда именно состоялась встреча, не уточняется. Генассамблеи ООН проводятся в сентябре, а Темер покинул пост президента 1 января 2019 года.
Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались 21 января вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.