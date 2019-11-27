Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-27T21:17+0300
https://ria.ru/20191127/1561686181.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149690/05/1496900510_0:0:2810:1581_1036x0_80_0_0_700d8878f135eb63a8eb2312ceffd970.jpg
РИА Новости

Мишел Темер рассказал о разговоре с Трампом о вторжении в Венесуэлу

21:16 27.11.2019 (обновлено: 21:17 27.11.2019)
2078
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер
Экс-президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Экс-президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что американский лидер Дональд Трамп обсуждал с ним план военной интервенции в Венесуэлу, сообщает портал ибероамериканских новостей ALnavío.
По словам Темера, разговор состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Трамп пригласил на обед меня, президентов Колумбии (Хуана Мануэля Санчеса) и Панамы (Хуана Карлоса Варелу). Он нас спросил, как организовать интервенцию в Венесуэлу. Сантос и я сказали, что будем принимать дипломатические решения. Что не собираемся что-то делать в военном духе", - приводит издание слова Темера, который выступал на мероприятии в Мадриде.
Когда именно состоялась встреча, не уточняется. Генассамблеи ООН проводятся в сентябре, а Темер покинул пост президента 1 января 2019 года.
Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались 21 января вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Вчера, 15:29Попытка госпереворота в Венесуэле
МИД заявил о провале "блицкрига" США против правительства Мадуро
2621271
Обсудить 2
Попытка госпереворота в ВенесуэлеМишел ТемерДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Завод компании TPC Group в штате Техас
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Автомобиль испанской полиции
В Испании подлодку с тремя тоннами кокаина подняли на поверхность
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
Заместитель Эво Моралеса заявил о готовности участвовать в выборах
Вид на Вену
Евросоюз подтвердил проведение заседания комиссии по СВПД в декабре
Президент США Дональд Трамп подписывает документ в Овальном кабинете Белого дома
Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге"
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018
Трамп заявил, что импичмент лишь поможет ему выиграть выборы
Сторонники независимости Каталонии
Парламент Каталонии потребовал право голосовать по "самоопределению"
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия
В Колумбии возобновились протесты
Вид с моря на Гонконг
Китай пригрозил США контрмерами из-за закона, связанного с Гонконгом
Логотип компании Apple
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
У США нет "плана Б" по Венесуэле, заявили в Госдепе
Вид с моря на Гонконг
Власти Гонконга выступили против подписанного Трампом закона
Строительство газопровода Северный поток-2
Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Колумбия выслала 59 граждан Венесуэлы из-за угрозы нацбезопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:44Петербургский Театр Эстрады впервые приехал в Москву
09:40RT отключают от вещания на испанском языке в Боливии
09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
Лента новостейМолния