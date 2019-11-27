В Казани пройдет финал открытого кубка России по киберспорту

КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана и Федерация компьютерного спорта России в среду подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Казани состоится финал открытого кубка России по киберспорту, сообщает пресс-служба президента республики.

"Документ подписали заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и президент общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" Дмитрий Смит. Одним из основных мероприятий в рамках сотрудничества станет проведение в Казани гранд-финала открытого кубка России по киберспорту на площадке учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма 14-15 декабря", - говорится в сообщении.

Согласно документу, правительство Татарстана предоставит для проведения финала инфраструктурные возможности региона. Отмечается, что подписание соглашения о сотрудничестве является очередным важным шагом в региональном развитии российского киберспорта и деятельности Федерации компьютерного спорта России как аккредитованной общероссийской спортивной федерации.

"Федерация компьютерного спорта России стремится проводить финалы международных соревнований не только в Москве, но и в столицах ключевых регионов страны. Открытый кубок России – одно из главных соревнований в массовом киберспорте. Мы счастливы, что финал в этом году пройдёт в Казани. Уверен, что вместе мы сможем организовать яркое спортивное событие, которое принесёт массу приятных впечатлений как его участникам, так и зрителям", - сказал Смит.

Фазлеева отметила, на сегодняшний день киберспорт – это один из самых стремительно развивающихся видов спорта, что не могло не привлечь к нему внимание республики. По словам вице-премьера, для Татарстана очень важно, что международные соревнования пройдут на территории республики, это позволит познакомиться с тем, как сегодня развивается мировое пространство, перенять некоторые идеи и технологии проведения мероприятий, поделиться тем опытом, который уже сложился в Татарстане в рамках проведения мероприятий международного уровня.