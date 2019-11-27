Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-11-27T20:52+0300
https://ria.ru/20191127/1561685706.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152177/39/1521773923_0:0:2800:1576_1036x0_80_0_0_bd9aa372b8b4ed5f2a426820b776229e.jpg
РИА Новости

В Казани пройдет финал открытого кубка России по киберспорту

20:52 27.11.2019
5
© Depositphotos / mikdamКомпьютерная игра
Компьютерная игра
© Depositphotos / mikdam
Компьютерная игра. Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Правительство Татарстана и Федерация компьютерного спорта России в среду подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Казани состоится финал открытого кубка России по киберспорту, сообщает пресс-служба президента республики.
"Документ подписали заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и президент общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" Дмитрий Смит. Одним из основных мероприятий в рамках сотрудничества станет проведение в Казани гранд-финала открытого кубка России по киберспорту на площадке учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма 14-15 декабря", - говорится в сообщении.
Роман “RAMZES666” Кушнарев
22 октября, 11:44
Forbes впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных людей киберспорта
Согласно документу, правительство Татарстана предоставит для проведения финала инфраструктурные возможности региона. Отмечается, что подписание соглашения о сотрудничестве является очередным важным шагом в региональном развитии российского киберспорта и деятельности Федерации компьютерного спорта России как аккредитованной общероссийской спортивной федерации.
"Федерация компьютерного спорта России стремится проводить финалы международных соревнований не только в Москве, но и в столицах ключевых регионов страны. Открытый кубок России – одно из главных соревнований в массовом киберспорте. Мы счастливы, что финал в этом году пройдёт в Казани. Уверен, что вместе мы сможем организовать яркое спортивное событие, которое принесёт массу приятных впечатлений как его участникам, так и зрителям", - сказал Смит.
Фазлеева отметила, на сегодняшний день киберспорт – это один из самых стремительно развивающихся видов спорта, что не могло не привлечь к нему внимание республики. По словам вице-премьера, для Татарстана очень важно, что международные соревнования пройдут на территории республики, это позволит познакомиться с тем, как сегодня развивается мировое пространство, перенять некоторые идеи и технологии проведения мероприятий, поделиться тем опытом, который уже сложился в Татарстане в рамках проведения мероприятий международного уровня.
Участники финала поборются за кубок в следующих видах программы: Dota 2, Clash Royale, а также на специальном турнире по Counter-Strike – Global Offensive. Комментировать матчи гранд-финала будут аналитики популярной киберспортивной студии RuHub – её специальный корпункт появится в Казани на время проведения соревнований.
Государственный Совет Республики Татарстан
18 ноября, 16:08Республика Татарстан
Проекты из Татарстана получили гран-при премии Russian Event Awards
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанТатарстанКазаньСпорт
Рекомендуем
Фрагмент оборудования на заводе по производству удобрений
Власти Татарстана и ВЭБ обсудили перспективы развития завода "Аммоний"
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве
Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
На Моховой улице во время дождя
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Работник Газпрома на газоизмерительной станции
Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
07:28Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
07:09СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
Лента новостейМолния