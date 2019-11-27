США считают НАТО самым успешным альянсом в истории

"США все еще считают, что (НАТО) остается самым успешным альянсом в истории. Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку Альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нем", - сообщил дипломат.

По словам чиновника, одной из главных тем обсуждений в этом году будет вопрос распределения обязанностей по вкладам в оборонный бюджет. "Объявление, которое последует (по окончанию встречи - ред.), будет очень позитивным", - считает представитель госдепа.