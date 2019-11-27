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РИА Новости

США считают НАТО самым успешным альянсом в истории

20:46 27.11.2019 (обновлено: 20:47 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. США считают НАТО самым успешным альянсом в истории, и Вашингтон продолжает играть в нем лидирующую роль, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Встреча лидеров НАТО пройдет 3-4 декабря в британской столице.
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"США все еще считают, что (НАТО) остается самым успешным альянсом в истории. Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку Альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нем", - сообщил дипломат.
По словам чиновника, одной из главных тем обсуждений в этом году будет вопрос распределения обязанностей по вкладам в оборонный бюджет. "Объявление, которое последует (по окончанию встречи - ред.), будет очень позитивным", - считает представитель госдепа.
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НАТОГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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