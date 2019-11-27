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РИА Новости

В Колумбии возобновились протесты

20:34 27.11.2019 (обновлено: 20:35 27.11.2019)
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© AP Photo / Ivan ValenciaАнтиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия
© AP Photo / Ivan Valencia
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Протесты в Колумбии получили новый импульс после выхода профсоюзов из диалога с правительством и возобновления национальной забастовки, а также гибели подростка в ходе демонстрации - мобилизация уличного движения отмечена с утра в среду в пяти крупных городах страны.
"(В ходе встречи с мэрами и губернаторами - ред.) мы пришли к согласию в том, что касается необходимости предать суду хулиганов и вандалов, располагая при этом всей необходимой информацией (о ходе протестов - ред.)", - заявил президент Иван Дуке в среду утром перед началом очередных массовых протестов.
Колумбия
22 ноября, 11:16
Эксперт оценил возможные последствия протестов в Колумбии
По словам президента, власти не намерены препятствовать или запрещать мирно протестовать гражданам, однако должны обеспечивать безопасность жителей и их потребности в передвижении по городу и использовании городского транспорта.
По информации местных СМИ, в протестах, которые начались в Боготе, Кали, Медельине, Картахене и Барранкилье, уже принимают участие сотни человек.
В Медельине протесты студентов начались с минуты молчания и возложения цветов в память о погибшем на днях демонстранте. В нескольких городах зафиксировано перекрытие дорог протестующими и концентрация людей на центральных улицах и площадях. Местные власти устанавливают ограждения, чтобы контролировать потоки людей. О столкновениях с утра не сообщается.
Ранее власти страны для охлаждения протестных настроений приняли закон, снижающий налоги для малоимущих и запустили национальный диалог для определения социальной политики государства. В рамках этого формата уже прошли встречи правительства с руководителями муниципалитетов и мэрами, профсоюзами и общественными движениями, представителями регулирующих органов и бизнеса.
Полиция Колумбия
22 ноября, 03:21
Более 200 тысяч человек протестуют в Колумбии, власти призывают к миру
В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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Иван ДукеКолумбияВ мире
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