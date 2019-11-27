В Колумбии возобновились протесты

МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Протесты в Протесты в Колумбии получили новый импульс после выхода профсоюзов из диалога с правительством и возобновления национальной забастовки, а также гибели подростка в ходе демонстрации - мобилизация уличного движения отмечена с утра в среду в пяти крупных городах страны.

"(В ходе встречи с мэрами и губернаторами - ред.) мы пришли к согласию в том, что касается необходимости предать суду хулиганов и вандалов, располагая при этом всей необходимой информацией (о ходе протестов - ред.)", - заявил президент Иван Дуке в среду утром перед началом очередных массовых протестов.

По словам президента, власти не намерены препятствовать или запрещать мирно протестовать гражданам, однако должны обеспечивать безопасность жителей и их потребности в передвижении по городу и использовании городского транспорта.

По информации местных СМИ, в протестах, которые начались в Боготе, Кали, Медельине, Картахене и Барранкилье, уже принимают участие сотни человек.

В Медельине протесты студентов начались с минуты молчания и возложения цветов в память о погибшем на днях демонстранте. В нескольких городах зафиксировано перекрытие дорог протестующими и концентрация людей на центральных улицах и площадях. Местные власти устанавливают ограждения, чтобы контролировать потоки людей. О столкновениях с утра не сообщается.

Ранее власти страны для охлаждения протестных настроений приняли закон, снижающий налоги для малоимущих и запустили национальный диалог для определения социальной политики государства. В рамках этого формата уже прошли встречи правительства с руководителями муниципалитетов и мэрами, профсоюзами и общественными движениями, представителями регулирующих органов и бизнеса.

В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.