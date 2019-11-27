Ростехнадзор не обнаружил нарушений в работе ГРС "Газпрома" в селе Вад

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Работа газораспределительной станции (ГРС) "Вад" не могла стать причиной отравления учащихся Вадской школы, материалы видеонаблюдения с места происшествия и оперативная документация ГРС переданы в Следственный комитет, сообщила компания "Газпром трансгаз Нижний Новгород" со ссылкой на заключение Ростехнадзора.
"Волжско–Окское управление Ростехнадзора не зафиксировало нарушений в режиме эксплуатации 25 ноября 2019 года технологического оборудования газораспределительной станции (ГРС) "Вад" Вадского района Нижегородской области. Соответствующее заключение поступило сегодня в адрес ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", - говорится в релизе.
25 ноября, 15:27Случаи массового отравления газом в России в 2018-2019 годах
"Работа ГРС" Вад" не могла стать причиной отравления учащихся Вадской школы", - сообщила компания.
Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ были доставлены 44 человека (43 ребенок и 1 взрослый) из Вадской средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. Все пострадавшие после осмотра специалистами были отпущены по домам. Региональное СУСК РФ проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительной информации, при проведении плановых работ на газораспределительной станции произошел выброс газа с повышенным содержанием одоранта (вещества, добавляемого в газ для придания ему характерного запаха – ред.).