Ростехнадзор не обнаружил нарушений в работе ГРС "Газпрома" в селе Вад

Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ были доставлены 44 человека (43 ребенок и 1 взрослый) из Вадской средней школы, предположительно, с отравлением бытовым газом. Все пострадавшие после осмотра специалистами были отпущены по домам. Региональное СУСК РФ проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительной информации, при проведении плановых работ на газораспределительной станции произошел выброс газа с повышенным содержанием одоранта (вещества, добавляемого в газ для придания ему характерного запаха – ред.).