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РИА Новости

Жильцам сгоревшего в Сургуте дома дадут новые квартиры

20:24 27.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Входная дверь квартиры. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя - РИА Новости. Новые квартиры на постоянной основе предоставит администрация Сургута (ХМАО) жильцам деревянного многоквартирного дома, который сгорел в начале недели, сообщил заместитель главы муниципалитета Алексей Жердев.
Пожар произошел утром в понедельник в многоквартирном деревянном доме, расположенном в сургутском поселке Дорожный, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 27 человек. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей. Погиб взрослый мужчина, шестеро жильцов, в том числе ребенок, пострадали.
"При выделении постоянного жилья мы постарались учесть пожелания жителей. Если людей все устроит, они могут уже завтра начать перевозить свои вещи в новые квартиры, а мы готовы приступить к оформлению документов", - приводит пресс-служба мэрии слова Жердева.
По данным администрации, в новых квартирах выполнен ремонт, установлены электрические плиты, оборудованы ванная комната и санузел. Жилье покажут будущим собственникам уже в четверг, на данный момент большинство из них разместились в гостинице "Обь". Ожидается, что сгоревший дом позже снесут как аварийный.
Во вторник правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение направить суммарно 2,5 миллиона рублей пострадавшим при пожаре, а также семье погибшего мужчины. Кроме того, 17 семьям муниципалитет выделил единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что власти города предоставят погорельцам так называемый маневренный фонд - временное жилье, обычно предлагаемое в подобных ситуациях.
Больница
25 ноября, 13:16
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в доме в Сургуте
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Ханты-Мансийский автономный округСургутПроисшествия
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