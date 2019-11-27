Жильцам сгоревшего в Сургуте дома дадут новые квартиры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя - РИА Новости. Новые квартиры на постоянной основе предоставит администрация Новые квартиры на постоянной основе предоставит администрация Сургута (ХМАО) жильцам деревянного многоквартирного дома, который сгорел в начале недели, сообщил заместитель главы муниципалитета Алексей Жердев.

Пожар произошел утром в понедельник в многоквартирном деревянном доме, расположенном в сургутском поселке Дорожный, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 27 человек. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей. Погиб взрослый мужчина, шестеро жильцов, в том числе ребенок, пострадали.

"При выделении постоянного жилья мы постарались учесть пожелания жителей. Если людей все устроит, они могут уже завтра начать перевозить свои вещи в новые квартиры, а мы готовы приступить к оформлению документов", - приводит пресс-служба мэрии слова Жердева.

По данным администрации, в новых квартирах выполнен ремонт, установлены электрические плиты, оборудованы ванная комната и санузел. Жилье покажут будущим собственникам уже в четверг, на данный момент большинство из них разместились в гостинице "Обь". Ожидается, что сгоревший дом позже снесут как аварийный.